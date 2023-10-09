09 октября 2023

В Кургане возле моста после ДТП перевернулся автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возле Бурова-Петровского моста автомобиль опрокинулся после столкновения Фото:

В Кургане возле моста по улице Бурова-Петрова произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Очевидцы происшествия опубликовали видео в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«ДТП с переворотом на Борова-Петрова», — говорится в сообщении в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». На видео запечатлены два пострадавших легковых автомобиля, один из которых опрокинут.

В отделе пропаганды ПДД ГИБДД по городу Кургану сообщили URA.RU, что ДТП произошло сегодня в 15:55 по улица Бурова Петрова в районе дома 111 а. «Водитель 88-го года рождения управляя автомобилем Priora двигался со стороны Маршала Голикова и остановился с указателем левого поворотом. В этот момент водитель автомобиля Хонда 85-го года рождения не заметил этого и допустил наезд на стоящее транспортное средство, от чего Хонда допустила опрокидывание», — пояснили в ведомстве. Пострадавших в данном происшествии нет.

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В Кургане возле моста по улице Бурова-Петрова произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Очевидцы происшествия опубликовали видео в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «ДТП с переворотом на Борова-Петрова», — говорится в сообщении в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». На видео запечатлены два пострадавших легковых автомобиля, один из которых опрокинут. В отделе пропаганды ПДД ГИБДД по городу Кургану сообщили URA.RU, что ДТП произошло сегодня в 15:55 по улица Бурова Петрова в районе дома 111 а. «Водитель 88-го года рождения управляя автомобилем Priora двигался со стороны Маршала Голикова и остановился с указателем левого поворотом. В этот момент водитель автомобиля Хонда 85-го года рождения не заметил этого и допустил наезд на стоящее транспортное средство, от чего Хонда допустила опрокидывание», — пояснили в ведомстве. Пострадавших в данном происшествии нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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