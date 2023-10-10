В Перми на предприятии крупного застройщика погиб осужденный

11 октября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Пермяк скончался еще до прибытия скорой помощи Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми на производстве предприятия «СтройПанельКомплект» смертельную травму получил рабочий. Инцидент произошел 10 октября. По информации СМИ, погибшим является осужденный, который был отправлен на предприятие для прохождения исправительных работ. «Погиб осужденный, который проходил на строительном предприятии исправительные работы. Трагедия случилась в помещении выдачи бетона. Во время рабочего процесса мужчину намотало на барабан транспортерной ленты, в результате чего он получил травмы, не совместимые с жизнью», — пишет «КП-Пермь». В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края уточнили, что мужчина скончался еще до прибытия бригады скорой помощи. Гострудинспекция выясняет обстоятельства произошедшего. Для этого под председательством замначальника отдела инспекции по труду формируется специальная комиссия. Материалы расследования несчастного случая будут направлены в следственные органы, рассказали в ведомстве.

В Перми на производстве предприятия «СтройПанельКомплект» смертельную травму получил рабочий. Инцидент произошел 10 октября. По информации СМИ, погибшим является осужденный, который был отправлен на предприятие для прохождения исправительных работ. «Погиб осужденный, который проходил на строительном предприятии исправительные работы. Трагедия случилась в помещении выдачи бетона. Во время рабочего процесса мужчину намотало на барабан транспортерной ленты, в результате чего он получил травмы, не совместимые с жизнью», — пишет «КП-Пермь». В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края уточнили, что мужчина скончался еще до прибытия бригады скорой помощи. Гострудинспекция выясняет обстоятельства произошедшего. Для этого под председательством замначальника отдела инспекции по труду формируется специальная комиссия. Материалы расследования несчастного случая будут направлены в следственные органы, рассказали в ведомстве.