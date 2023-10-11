В Челябинской области конфликт у подъезда закончился стрельбой

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Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по оппонентам Фото:

В поселке Локомотивный (Челябинская область) конфликт между жителем многоквартирного дома и двумя нетрезвыми мужчинами, сидящими на лавке у подъезда, закончился стрельбой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, стрелявший был задержан.

«Мужчина 1982 года рождения был задержан службой участковых уполномоченных полиции. Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ („Умышленное причинение легкого вреда здоровью“). Проводятся дальнейшие мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По данным URA.RU, конфликт между мужчинами произошел возле одного из подъездов по улице Школьной. Житель дома, заходя в подъезд со своей матерью, сделал замечание компании, которая сидела у подъезда в нетрезвом виде. Начался словесный конфликт, который мог перерасти в драку. Понимая, что численное превосходство на стороне оппонентов, задержанный воспользовался травматическим пистолетом и открыл огонь. Одному он попал в голеностоп, второму — в бедро. Мужчинам оказали первую медпомощь в больнице.

Задержанный ранее не имел проблем с законом. Официально нигде не работает. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

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В поселке Локомотивный (Челябинская область) конфликт между жителем многоквартирного дома и двумя нетрезвыми мужчинами, сидящими на лавке у подъезда, закончился стрельбой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, стрелявший был задержан. «Мужчина 1982 года рождения был задержан службой участковых уполномоченных полиции. Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ („Умышленное причинение легкого вреда здоровью“). Проводятся дальнейшие мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По данным URA.RU, конфликт между мужчинами произошел возле одного из подъездов по улице Школьной. Житель дома, заходя в подъезд со своей матерью, сделал замечание компании, которая сидела у подъезда в нетрезвом виде. Начался словесный конфликт, который мог перерасти в драку. Понимая, что численное превосходство на стороне оппонентов, задержанный воспользовался травматическим пистолетом и открыл огонь. Одному он попал в голеностоп, второму — в бедро. Мужчинам оказали первую медпомощь в больнице. Задержанный ранее не имел проблем с законом. Официально нигде не работает. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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