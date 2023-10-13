Сенатор Перминов: США будут воевать только чужими руками

14 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

США выгодны внешние военные конфликты, считает Дмитрий Перминов Фото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt США сами не станут участвовать в военных конфликтах. Они их будут только всячески разжигать и стимулировать их между другими странами, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов, заявивший об этом в беседе с URA.RU. Согласно данным доклада комиссии при конгрессе США, занимающейся вопросами стратегической концепции штатов, Америка должна укреплять свою обороноспособность в случае возможной войны на два фронта — с Россией и Китаем. Сейчас Вашингтон к этому не готов, отмечено в документе. «От всех конфликтов США первые, кто получают выгоду, — это их оборонный комплекс, это предприятия, которые поставляют вооружение всем этим воюющим сторонам. Сами они, конечно, воевать не хотят и не будут. А с помощью других третьих стран могут. Так было всегда», — объяснил Дмитрий Перминов. По словам сенатора, США стараются обострять все вооруженные конфликты. «У США есть теория управляемого хаоса. Там, где появляются Соединенные Штаты Америки, обстановка всегда накаляется. Не было такого, чтобы они пришли, и все стало спокойно. Мы это видели по Грузии в 2008 году, по Армении, по Украине. Сейчас это проявляется на Ближнем Востоке. Когда на Украине пытались все дипломатическими методами урегулировать, США начали поставлять оружие и всячески поддерживать воинственный настрой. И этих украинских нацистов они привели к власти», — подчеркнул Перминов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США сами не станут участвовать в военных конфликтах. Они их будут только всячески разжигать и стимулировать их между другими странами, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов, заявивший об этом в беседе с URA.RU. Согласно данным доклада комиссии при конгрессе США, занимающейся вопросами стратегической концепции штатов, Америка должна укреплять свою обороноспособность в случае возможной войны на два фронта — с Россией и Китаем. Сейчас Вашингтон к этому не готов, отмечено в документе. «От всех конфликтов США первые, кто получают выгоду, — это их оборонный комплекс, это предприятия, которые поставляют вооружение всем этим воюющим сторонам. Сами они, конечно, воевать не хотят и не будут. А с помощью других третьих стран могут. Так было всегда», — объяснил Дмитрий Перминов. По словам сенатора, США стараются обострять все вооруженные конфликты. «У США есть теория управляемого хаоса. Там, где появляются Соединенные Штаты Америки, обстановка всегда накаляется. Не было такого, чтобы они пришли, и все стало спокойно. Мы это видели по Грузии в 2008 году, по Армении, по Украине. Сейчас это проявляется на Ближнем Востоке. Когда на Украине пытались все дипломатическими методами урегулировать, США начали поставлять оружие и всячески поддерживать воинственный настрой. И этих украинских нацистов они привели к власти», — подчеркнул Перминов.