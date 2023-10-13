Конгресс США призвал готовиться к войне с Россией и Китаем

В Вашингтоне отметили важность подготовки к одновременной войне с РФ и Китаем Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

В США существует необходимость подготовки к возможной войне с Россией и Китаем. Об этом стало известно из доклада комиссии при конгрессе США, занимающейся вопросами американской стратегической концепции.

«Соединенные Штаты должны укреплять свою обороноспособность и быть готовы к возможной войне на два фронта — с Россией и Китаем», — говорится в докладе. Там добавили, что США стоят перед вызовом двух противников, обладающих значительным ядерным потенциалом. Авторы доклада отмечают, что Вашингтон ранее не предвидел подобной ситуации и не готов к ней.

В свете этой ситуации члены комиссии призывают к принятию оперативных мер, направленных на обеспечение надежного сдерживания конфликта. Россия и Китай, по мнению авторов доклада, являются главными угрозами для безопасности США. Они призывают разработать американскую стратегию, которая включала бы эффективное сдерживание и разгром этих двух стран одновременно в Европе и Азии с помощью обычного вооружения, заключили в комиссии.

Согласно спутниковым снимкам, Россия, США и Китай строят новые объекты и прокладывают туннели на своих ядерных полигонах, передавал ранее телеканал СNN. Отмечается, что напряженность между этими странами достигла самого высокого уровня за последние десятилетия, но пока нет информации о планах на испытание ядерных ракет.