После ДТП на трассе М-5 между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) мужчину зажало в кабине фуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона 13 октября.
«13 октября днем на участке федеральной трассы М-5, где ведутся ремонтные работы, произошло ДТП с участием двух фур. В результате столкновения пассажир одного из грузовиков, следовавшего из Краснодарского края, оказался зажат в кабине», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели Миасского отряда областной ПСС и пожарной охраны при помощи расширителей и домкратов деблокировали мужчину, зажатого между креслом и приборной доской, эвакуировали из кабины и передали бригаде СМП. Мужчина получил серьезнейшие травмы.
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