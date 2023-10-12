12 октября 2023

Пассажира фуры заблокировало в кабине после ДТП на трассе под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, гаи, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, гибдд, дорога, полиция дпс
Столкновение двух грузовиков произошло на трассе между Миассом и Чебаркулем Фото:

После ДТП на трассе М-5 между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) мужчину зажало в кабине фуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона 13 октября.

«13 октября днем на участке федеральной трассы М-5, где ведутся ремонтные работы, произошло ДТП с участием двух фур. В результате столкновения пассажир одного из грузовиков, следовавшего из Краснодарского края, оказался зажат в кабине», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели Миасского отряда областной ПСС и пожарной охраны при помощи расширителей и домкратов деблокировали мужчину, зажатого между креслом и приборной доской, эвакуировали из кабины и передали бригаде СМП. Мужчина получил серьезнейшие травмы.

Кабину одного грузовика буквально впечатало в другой
Кабину одного грузовика буквально впечатало в другой
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После ДТП на трассе М-5 между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) мужчину зажало в кабине фуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона 13 октября. «13 октября днем на участке федеральной трассы М-5, где ведутся ремонтные работы, произошло ДТП с участием двух фур. В результате столкновения пассажир одного из грузовиков, следовавшего из Краснодарского края, оказался зажат в кабине», — сообщили в пресс-службе ведомства. Спасатели Миасского отряда областной ПСС и пожарной охраны при помощи расширителей и домкратов деблокировали мужчину, зажатого между креслом и приборной доской, эвакуировали из кабины и передали бригаде СМП. Мужчина получил серьезнейшие травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...