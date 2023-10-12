Пассажира фуры заблокировало в кабине после ДТП на трассе под Челябинском. Фото

13 октября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Столкновение двух грузовиков произошло на трассе между Миассом и Чебаркулем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После ДТП на трассе М-5 между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) мужчину зажало в кабине фуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона 13 октября. «13 октября днем на участке федеральной трассы М-5, где ведутся ремонтные работы, произошло ДТП с участием двух фур. В результате столкновения пассажир одного из грузовиков, следовавшего из Краснодарского края, оказался зажат в кабине», — сообщили в пресс-службе ведомства. Спасатели Миасского отряда областной ПСС и пожарной охраны при помощи расширителей и домкратов деблокировали мужчину, зажатого между креслом и приборной доской, эвакуировали из кабины и передали бригаде СМП. Мужчина получил серьезнейшие травмы. Кабину одного грузовика буквально впечатало в другой Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области

После ДТП на трассе М-5 между Миассом и Чебаркулем (Челябинская область) мужчину зажало в кабине фуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона 13 октября. «13 октября днем на участке федеральной трассы М-5, где ведутся ремонтные работы, произошло ДТП с участием двух фур. В результате столкновения пассажир одного из грузовиков, следовавшего из Краснодарского края, оказался зажат в кабине», — сообщили в пресс-службе ведомства. Спасатели Миасского отряда областной ПСС и пожарной охраны при помощи расширителей и домкратов деблокировали мужчину, зажатого между креслом и приборной доской, эвакуировали из кабины и передали бригаде СМП. Мужчина получил серьезнейшие травмы.