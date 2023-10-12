В курганском городе арестовали женщину, которая подожгла дом с пенсионеркой

В городе Шумихе Курганской области суд взял под стражу местную жительницу, которая призналась в убийстве пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«В городе Шумихе суд взял под стражу сроком на два месяца 46-летнюю женщину, которая призналась в убийстве местной жительницы. Прокурор Шумихинского района поддержал ходатайство следователя об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, 5 октября обвиняемая пришла в дом к пенсионерке. Между женщинами вспыхнула ссора из-за условий продажи недвижимости. Женщина несколько раз ударила пенсионерку ножом, после чего подожгла дом, чтобы скрыть следы убийства. Тело пожилой хозяйки дома 1937 года рождения с признаками насильственной смерти было обнаружено после тушения пожара. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Шумихинского района.
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