12 октября 2023

В курганском городе арестовали женщину, которая подожгла дом с пенсионеркой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Жительница Шумихи обвиняется в убийстве пенсионерки Фото:

В городе Шумихе Курганской области суд взял под стражу местную жительницу, которая призналась в убийстве пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В городе Шумихе суд взял под стражу сроком на два месяца 46-летнюю женщину, которая призналась в убийстве местной жительницы. Прокурор Шумихинского района поддержал ходатайство следователя об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 5 октября обвиняемая пришла в дом к пенсионерке. Между женщинами вспыхнула ссора из-за условий продажи недвижимости. Женщина несколько раз ударила пенсионерку ножом, после чего подожгла дом, чтобы скрыть следы убийства. Тело пожилой хозяйки дома 1937 года рождения с признаками насильственной смерти было обнаружено после тушения пожара. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Шумихинского района.

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В городе Шумихе Курганской области суд взял под стражу местную жительницу, которая призналась в убийстве пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «В городе Шумихе суд взял под стражу сроком на два месяца 46-летнюю женщину, которая призналась в убийстве местной жительницы. Прокурор Шумихинского района поддержал ходатайство следователя об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, 5 октября обвиняемая пришла в дом к пенсионерке. Между женщинами вспыхнула ссора из-за условий продажи недвижимости. Женщина несколько раз ударила пенсионерку ножом, после чего подожгла дом, чтобы скрыть следы убийства. Тело пожилой хозяйки дома 1937 года рождения с признаками насильственной смерти было обнаружено после тушения пожара. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Шумихинского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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