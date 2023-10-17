17 октября 2023
16 октября 2023

В аэропорту Салехарда массовые задержки рейсов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, аэропорт, зал ожидания, путешествия, шереметьево, пассажиры, туристы, самолет, туризм, терминал B, терминал б
В Салехарде задерживают авиарейсы Фото:

В Салехарде (ЯНАО) задержали множество рейсов авиакомпании «Ямал». Это следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.

«В аэропорту Салехарда задержаны 4 рейса в Яр-Сале авиакомпании Ямал, вылет в Москву в аэропорт Шереметьево, в Тюмень в аэропорт Рощино, а также рейсы в Новый Порт, Ноябрьск, Салемал, Питляр и Сеяху. Время переноса рейсов неизвестно», — следует из данных сайта.

Задерживается самолет из Москвы (Домодедово), который должен был прилететь в аэропорт Салехарда в 8 утра. С задержкой ожидаются воздушные судна из Тюмени и Надыма. Рейс ЛА132 Москва (Шереметьево) — Салехард должен прибыть 18 октября в 16:15, однако его статус числится задержанным.

Причины задержки и отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться в справочную аэропорта в Салехарде для получения комментария.

Скрин: онлайн-табло аэропорта Салехард
Скрин: онлайн-табло аэропорта Салехард
Скрин: онлайн-табло аэропорта Салехард
Скрин: онлайн-табло аэропорта Салехард

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В Салехарде (ЯНАО) задержали множество рейсов авиакомпании «Ямал». Это следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта. «В аэропорту Салехарда задержаны 4 рейса в Яр-Сале авиакомпании Ямал, вылет в Москву в аэропорт Шереметьево, в Тюмень в аэропорт Рощино, а также рейсы в Новый Порт, Ноябрьск, Салемал, Питляр и Сеяху. Время переноса рейсов неизвестно», — следует из данных сайта. Задерживается самолет из Москвы (Домодедово), который должен был прилететь в аэропорт Салехарда в 8 утра. С задержкой ожидаются воздушные судна из Тюмени и Надыма. Рейс ЛА132 Москва (Шереметьево) — Салехард должен прибыть 18 октября в 16:15, однако его статус числится задержанным. Причины задержки и отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться в справочную аэропорта в Салехарде для получения комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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