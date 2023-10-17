В аэропорту Салехарда массовые задержки рейсов. Скрин

18 октября 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

В Салехарде задерживают авиарейсы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) задержали множество рейсов авиакомпании «Ямал». Это следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта. «В аэропорту Салехарда задержаны 4 рейса в Яр-Сале авиакомпании Ямал, вылет в Москву в аэропорт Шереметьево, в Тюмень в аэропорт Рощино, а также рейсы в Новый Порт, Ноябрьск, Салемал, Питляр и Сеяху. Время переноса рейсов неизвестно», — следует из данных сайта. Задерживается самолет из Москвы (Домодедово), который должен был прилететь в аэропорт Салехарда в 8 утра. С задержкой ожидаются воздушные судна из Тюмени и Надыма. Рейс ЛА132 Москва (Шереметьево) — Салехард должен прибыть 18 октября в 16:15, однако его статус числится задержанным. Причины задержки и отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться в справочную аэропорта в Салехарде для получения комментария. Скрин: онлайн-табло аэропорта Салехард http://airshd.ru/raspisanie/onlajn-tablo Скрин: онлайн-табло аэропорта Салехард http://airshd.ru/raspisanie/onlajn-tablo

В Салехарде (ЯНАО) задержали множество рейсов авиакомпании «Ямал». Это следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта. «В аэропорту Салехарда задержаны 4 рейса в Яр-Сале авиакомпании Ямал, вылет в Москву в аэропорт Шереметьево, в Тюмень в аэропорт Рощино, а также рейсы в Новый Порт, Ноябрьск, Салемал, Питляр и Сеяху. Время переноса рейсов неизвестно», — следует из данных сайта. Задерживается самолет из Москвы (Домодедово), который должен был прилететь в аэропорт Салехарда в 8 утра. С задержкой ожидаются воздушные судна из Тюмени и Надыма. Рейс ЛА132 Москва (Шереметьево) — Салехард должен прибыть 18 октября в 16:15, однако его статус числится задержанным. Причины задержки и отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться в справочную аэропорта в Салехарде для получения комментария.