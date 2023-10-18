WSJ: разведка США заявила, что за ударом по больнице стоят боевики Газы

18 октября 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Американская разведка сообщила, что Израиль непричастен к атаке по больнице в секторе Газа Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Американская разведка выяснила, что палестинские боевики «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в РФ) совершили удар по больнице в секторе Газа. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. «США собрали сигналы „высокой достоверности“, показывающие, что взрыв на территории больницы в секторе Газа во вторник был вызван боевиками группировки „Исламский джихад“», — говорится в материале. Официальные лица США отметили, что Израиль непричастен к ракетному удару по больнице. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриенн Уотсон сообщила, что США продолжают проверку. Она подчеркнула, что текущая оценка происшествия показывает, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не несет ответственность за атаку. Ранее российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что РФ требует расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа и наказания виновных в атаке, передает RT. Он отметил, что около тысячи граждан РФ стали заложниками блокады сектора Газа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что конфликт между Израилем и Палестиной набирает обороты, передает «Утро.ру». Война между Израилем и сектором Газа началась 7 октября, когда движение ХАМАС устроило ракетный обстрел израильской территории, сообщает« Дни.ру ». 17 октября по больнице в секторе Газа был нанесен удар, в результате которого погиб 471 человек. Израиль переложил ответственность за атаку на боевиков ХАМАС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американская разведка выяснила, что палестинские боевики «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в РФ) совершили удар по больнице в секторе Газа. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. «США собрали сигналы „высокой достоверности“, показывающие, что взрыв на территории больницы в секторе Газа во вторник был вызван боевиками группировки „Исламский джихад“», — говорится в материале. Официальные лица США отметили, что Израиль непричастен к ракетному удару по больнице. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриенн Уотсон сообщила, что США продолжают проверку. Она подчеркнула, что текущая оценка происшествия показывает, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не несет ответственность за атаку. Ранее российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что РФ требует расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа и наказания виновных в атаке, передает RT. Он отметил, что около тысячи граждан РФ стали заложниками блокады сектора Газа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что конфликт между Израилем и Палестиной набирает обороты, передает «Утро.ру». Война между Израилем и сектором Газа началась 7 октября, когда движение ХАМАС устроило ракетный обстрел израильской территории, сообщает«Дни.ру». 17 октября по больнице в секторе Газа был нанесен удар, в результате которого погиб 471 человек. Израиль переложил ответственность за атаку на боевиков ХАМАС.