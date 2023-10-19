Челябинские бизнесмены скупают салоны красоты, рестораны и пункты выдачи заказов

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Городские парильни. Тюмень, массаж, массажный кабинет
За девять месяцев 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз в Челябинске вырос на 22% Фото:

В Челябинске за девять месяцев 2023 года спрос на покупку готового бизнеса и франшиз вырос на 22%. Особенно востребованными сферами стали онлайн-магазины, рестораны, пункты выдачи заказов, салоны красоты, сообщили в пресс-службе «Авито»

«За девять месяцев 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз в Челябинске вырос на 22% год к году. В третьем квартале 2023 года рост превысил уровень 2022 года на более чем 18%», — сообщили в пресс-службе «Авито». В 2023 году по сравнению с 2022 был зафиксирован рост спроса в Челябинске на интернет-магазины (+81%), предприятия общепита (+51%), учреждения, занимающиеся красотой и уходом (+32%), магазины и пункты выдачи заказов (+14%).

По словам руководителя макрокатегории «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Ильи Дудковского, тренд на инвестиции в готовый бизнес и франшизы продолжает набирать обороты. Развитие собственного дела начинает всерьез восприниматься как альтернатива работе по найму и возможность для диверсификации источников доходов. На данный момент наиболее востребованы компании, связанные со сферой обслуживания. Перспективными считаются средства, вложенные в предприятия общественного питания, медицинские центры и объекты туристической инфраструктуры.

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В Челябинске за девять месяцев 2023 года спрос на покупку готового бизнеса и франшиз вырос на 22%. Особенно востребованными сферами стали онлайн-магазины, рестораны, пункты выдачи заказов, салоны красоты, сообщили в пресс-службе «Авито» «За девять месяцев 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз в Челябинске вырос на 22% год к году. В третьем квартале 2023 года рост превысил уровень 2022 года на более чем 18%», — сообщили в пресс-службе «Авито». В 2023 году по сравнению с 2022 был зафиксирован рост спроса в Челябинске на интернет-магазины (+81%), предприятия общепита (+51%), учреждения, занимающиеся красотой и уходом (+32%), магазины и пункты выдачи заказов (+14%). По словам руководителя макрокатегории «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Ильи Дудковского, тренд на инвестиции в готовый бизнес и франшизы продолжает набирать обороты. Развитие собственного дела начинает всерьез восприниматься как альтернатива работе по найму и возможность для диверсификации источников доходов. На данный момент наиболее востребованы компании, связанные со сферой обслуживания. Перспективными считаются средства, вложенные в предприятия общественного питания, медицинские центры и объекты туристической инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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