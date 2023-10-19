В России расходы на поддержку начинающих бизнесменов сократят на 56%

20 октября 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Власти РФ сократят поддержку начинающих бизнесов до 1,8 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти России в следующем году направят 1,8 млрд рублей на поддержку начинающих бизнесменов. Это на 56% меньше, чем собираются выделить в этом году. Такие данные приводятся в заключении комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП). «В 2024 году на национальный проект „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ власти планируют направить 67,8 млрд рублей — это на 14,5 млрд, или на 21%, меньше, чем в этом году — 82,3 млрд. При этом больше всего в процентном отношении расходы снизятся на федеральный проект „Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса“, который входит в структуру нацпрограммы с 4,1 млрд в этом году до 1,8 млрд в 2024 году (—56%)», — приводят данные журналисты «Известий». По их словам, власти планируют сократить расходы на весь нацпроект, посвященный малым и средним компаниям, на 21% — до 67,8 млрд рублей. Эксперты считают, что это может быть связанно с оптимизацией трат, нацеленной на более адресную помощь предприятиям. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что организации из малого и среднего бизнеса работающие в сферах образования, медицины, социальных услуг, гостиничного дела, культуры и спорта, могут получить по 300 тысяч рублей. Чтобы это произошло, грантополучатель должен иметь не менее 5% ресурсов в общих объемах. Только после этого предприниматель сможет потратить средства на закупку сырья и ремонт недвижимости для бизнеса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России в следующем году направят 1,8 млрд рублей на поддержку начинающих бизнесменов. Это на 56% меньше, чем собираются выделить в этом году. Такие данные приводятся в заключении комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП). «В 2024 году на национальный проект „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ власти планируют направить 67,8 млрд рублей — это на 14,5 млрд, или на 21%, меньше, чем в этом году — 82,3 млрд. При этом больше всего в процентном отношении расходы снизятся на федеральный проект „Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса“, который входит в структуру нацпрограммы с 4,1 млрд в этом году до 1,8 млрд в 2024 году (—56%)», — приводят данные журналисты «Известий». По их словам, власти планируют сократить расходы на весь нацпроект, посвященный малым и средним компаниям, на 21% — до 67,8 млрд рублей. Эксперты считают, что это может быть связанно с оптимизацией трат, нацеленной на более адресную помощь предприятиям. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что организации из малого и среднего бизнеса работающие в сферах образования, медицины, социальных услуг, гостиничного дела, культуры и спорта, могут получить по 300 тысяч рублей. Чтобы это произошло, грантополучатель должен иметь не менее 5% ресурсов в общих объемах. Только после этого предприниматель сможет потратить средства на закупку сырья и ремонт недвижимости для бизнеса.