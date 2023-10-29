Автобус сбил пермяка возле поликлиники. Видео

30 октября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на пешеходном переходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамске (Пермский край) возле поликлиники № 1 автобус сбил мужчину на пешеходном переходе. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в telegram-канале «Слуховой анализатор». «У поликлиники на пешеходном переходе сбили человека. Не сильно, но все же», — написал местный житель. Сбитому мужчине помогли подняться и отойти с проезжей части. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю сообщили, что пока не имеют информации о произошедшем ДТП.

В Соликамске (Пермский край) возле поликлиники № 1 автобус сбил мужчину на пешеходном переходе. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в telegram-канале «Слуховой анализатор». «У поликлиники на пешеходном переходе сбили человека. Не сильно, но все же», — написал местный житель. Сбитому мужчине помогли подняться и отойти с проезжей части. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю сообщили, что пока не имеют информации о произошедшем ДТП.