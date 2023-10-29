ДТП произошло на пешеходном переходе
В Соликамске (Пермский край) возле поликлиники № 1 автобус сбил мужчину на пешеходном переходе. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в telegram-канале «Слуховой анализатор».
«У поликлиники на пешеходном переходе сбили человека. Не сильно, но все же», — написал местный житель.
Сбитому мужчине помогли подняться и отойти с проезжей части. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю сообщили, что пока не имеют информации о произошедшем ДТП.
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