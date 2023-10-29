29 октября 2023

Автобус сбил пермяка возле поликлиники. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мосгортранс. Курган, зима, пассажир, автобус, теплая одежда, ожидание автобуса
ДТП произошло на пешеходном переходе Фото:

В Соликамске (Пермский край) возле поликлиники № 1 автобус сбил мужчину на пешеходном переходе. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в telegram-канале «Слуховой анализатор».

«У поликлиники на пешеходном переходе сбили человека. Не сильно, но все же», — написал местный житель.

Сбитому мужчине помогли подняться и отойти с проезжей части. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Обновлено:

В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю сообщили, что пока не имеют информации о произошедшем ДТП.

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В Соликамске (Пермский край) возле поликлиники № 1 автобус сбил мужчину на пешеходном переходе. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в telegram-канале «Слуховой анализатор». «У поликлиники на пешеходном переходе сбили человека. Не сильно, но все же», — написал местный житель. Сбитому мужчине помогли подняться и отойти с проезжей части. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю сообщили, что пока не имеют информации о произошедшем ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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