Бастрыкин проверит челябинский поселок, где дома продают вместе с людьми

31 октября 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Бастрыкин требует доложить о ситуации с поселком Шершневские каменные карьеры Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении прав жителей поселка Шершневские каменные карьеры в Челябинской области, где дома и земли продают и покупают вместе с людьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. «В СМИ размещено обращение жителей поселка Шершневские Каменные Карьеры. <…> Они сообщают, что лишены общественного транспорта и уличного освещения в связи с тем, что некая фирма зарегистрировала право собственности на поселок, а дома и земли продавались и покупались вместе с людьми», — уточняет пресс-служба СКР. В 2002 году некая фирма зарегистрировала право собственности на поселок Шершневские каменные карьеры как на один земельный участок. Документы оказались фикцией. Позднее было возбуждено уголовное дело, но его по непонятным причинам прекратили. Сейчас жители поселка лишены продуктового магазина, общественного транспорта, уличного освещения и даже права на голосование. «Дома и земли продавались и покупались вместе с людьми разными фирмами. Нас несколько раз сносили на бумаге — куда делись квартиры, якобы, предназначенные для нашего расселения, мы не знаем», — рассказали горожане в видеообращении к Бастрыкину. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области по данному факту проводится проверка. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального ведомства Алексею Колбасину предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении прав жителей поселка Шершневские каменные карьеры в Челябинской области, где дома и земли продают и покупают вместе с людьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. «В СМИ размещено обращение жителей поселка Шершневские Каменные Карьеры. <…> Они сообщают, что лишены общественного транспорта и уличного освещения в связи с тем, что некая фирма зарегистрировала право собственности на поселок, а дома и земли продавались и покупались вместе с людьми», — уточняет пресс-служба СКР. В 2002 году некая фирма зарегистрировала право собственности на поселок Шершневские каменные карьеры как на один земельный участок. Документы оказались фикцией. Позднее было возбуждено уголовное дело, но его по непонятным причинам прекратили. Сейчас жители поселка лишены продуктового магазина, общественного транспорта, уличного освещения и даже права на голосование. «Дома и земли продавались и покупались вместе с людьми разными фирмами. Нас несколько раз сносили на бумаге — куда делись квартиры, якобы, предназначенные для нашего расселения, мы не знаем», — рассказали горожане в видеообращении к Бастрыкину. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области по данному факту проводится проверка. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального ведомства Алексею Колбасину предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах дела.