Власти посоветовали жильцам общежития самим разобраться с проблемами дома Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Уральский Пермского края жильцы общежития по улице Московская, 18 с июля живут без канализации и холодной воды. Об этом URA.RU рассказала одна из собственниц в общежитии Тамара Арбузова. Пенсионерка, объяснила, что хорошо знакома с жилищно-коммунальными проблемами общежития, поскольку ранее была старшей по дому.

«Раньше за состоянием общежития следила УК, но сейчас здание бесхозное. Из 94-х собственников в нем проживают не больше 23-х, потому что кто-то снимает другое жилье, кто-то переехал. Муниципалитет обслуживать дом не хочет. В конце июля в туалетах засорилась канализация. Воды холодной нет с августа, отопление дали совсем недавно. Месяц назад мне за свой счет пришлось вызывать знакомых слесарей. Они дважды чистили канализацию, но сейчас она снова засорилась из-за несознательных жильцов», — объяснила Арбузова.

Жительница Уральского отмечает, что в проблемы для собственников создают граждане, которые ведут асоциальный образ жизни: алкоголики и наркоманы. Нередко в общежитии можно встретить подростков, которые распивают в жилом здании алкоголь и ведут себя неподобающим образом. Из-за этого в июле в общежитии произошел серьезный пожар — почти полностью выгорел второй этаж. Из-за проблем с коммунальной инфраструктурой в здании отсырели и уже начали разрушаться стены.

Администрация Нытвенского городского округа, куда неоднократно обращалась женщина, не спешит решать проблему. Муниципалитет ответил Арбузовой в паблике «Подслушано Уральский» в соцсети «ВКонтакте», куда написала пенсионерка. Чиновники пояснили, что у властей «отсутствуют основания» ремонтировать общежитие за счет бюджета, поскольку жильцы выбрали непосредственный способ управления домом. В муниципалитете посоветовали Арбузовой провести общее собрание собственников, составить смету на ремонт и самим определиться со сроками его проведения.

Из-за сырости стена общежития покрылась плесенью Фото предоставлено Тамарой Арбузовой

Стены внутри здания начали разрушаться Фото предоставлено Тамарой Арбузовой

После пожара один из этажей здания до сих пор не восстановлен Фото предоставлено Тамарой Арбузовой