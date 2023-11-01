В поселке Уральский Пермского края жильцы общежития по улице Московская, 18 с июля живут без канализации и холодной воды. Об этом URA.RU рассказала одна из собственниц в общежитии Тамара Арбузова. Пенсионерка, объяснила, что хорошо знакома с жилищно-коммунальными проблемами общежития, поскольку ранее была старшей по дому.
«Раньше за состоянием общежития следила УК, но сейчас здание бесхозное. Из 94-х собственников в нем проживают не больше 23-х, потому что кто-то снимает другое жилье, кто-то переехал. Муниципалитет обслуживать дом не хочет. В конце июля в туалетах засорилась канализация. Воды холодной нет с августа, отопление дали совсем недавно. Месяц назад мне за свой счет пришлось вызывать знакомых слесарей. Они дважды чистили канализацию, но сейчас она снова засорилась из-за несознательных жильцов», — объяснила Арбузова.
Жительница Уральского отмечает, что в проблемы для собственников создают граждане, которые ведут асоциальный образ жизни: алкоголики и наркоманы. Нередко в общежитии можно встретить подростков, которые распивают в жилом здании алкоголь и ведут себя неподобающим образом. Из-за этого в июле в общежитии произошел серьезный пожар — почти полностью выгорел второй этаж. Из-за проблем с коммунальной инфраструктурой в здании отсырели и уже начали разрушаться стены.
Администрация Нытвенского городского округа, куда неоднократно обращалась женщина, не спешит решать проблему. Муниципалитет ответил Арбузовой в паблике «Подслушано Уральский» в соцсети «ВКонтакте», куда написала пенсионерка. Чиновники пояснили, что у властей «отсутствуют основания» ремонтировать общежитие за счет бюджета, поскольку жильцы выбрали непосредственный способ управления домом. В муниципалитете посоветовали Арбузовой провести общее собрание собственников, составить смету на ремонт и самим определиться со сроками его проведения.
Из-за сырости стена общежития покрылась плесенью
Фото предоставлено Тамарой Арбузовой
Стены внутри здания начали разрушаться
Фото предоставлено Тамарой Арбузовой
После пожара один из этажей здания до сих пор не восстановлен
В поселке Уральский Пермского края жильцы общежития по улице Московская, 18 с июля живут без канализации и холодной воды. Об этом URA.RU рассказала одна из собственниц в общежитии Тамара Арбузова. Пенсионерка, объяснила, что хорошо знакома с жилищно-коммунальными проблемами общежития, поскольку ранее была старшей по дому. «Раньше за состоянием общежития следила УК, но сейчас здание бесхозное. Из 94-х собственников в нем проживают не больше 23-х, потому что кто-то снимает другое жилье, кто-то переехал. Муниципалитет обслуживать дом не хочет. В конце июля в туалетах засорилась канализация. Воды холодной нет с августа, отопление дали совсем недавно. Месяц назад мне за свой счет пришлось вызывать знакомых слесарей. Они дважды чистили канализацию, но сейчас она снова засорилась из-за несознательных жильцов», — объяснила Арбузова. Жительница Уральского отмечает, что в проблемы для собственников создают граждане, которые ведут асоциальный образ жизни: алкоголики и наркоманы. Нередко в общежитии можно встретить подростков, которые распивают в жилом здании алкоголь и ведут себя неподобающим образом. Из-за этого в июле в общежитии произошел серьезный пожар — почти полностью выгорел второй этаж. Из-за проблем с коммунальной инфраструктурой в здании отсырели и уже начали разрушаться стены. Администрация Нытвенского городского округа, куда неоднократно обращалась женщина, не спешит решать проблему. Муниципалитет ответил Арбузовой в паблике «Подслушано Уральский» в соцсети «ВКонтакте», куда написала пенсионерка. Чиновники пояснили, что у властей «отсутствуют основания» ремонтировать общежитие за счет бюджета, поскольку жильцы выбрали непосредственный способ управления домом. В муниципалитете посоветовали Арбузовой провести общее собрание собственников, составить смету на ремонт и самим определиться со сроками его проведения.