01 ноября 2023

В Турции появились терминалы для приема карт «Мир»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Тюмень, купюры, оплата, карта мир, деньги, купюра 5000
В Турции появилась возможность оплачивать через терминалы картой «Мир» Фото:

Российские банки установили терминалы для оплаты картой «Мир» в Турции. Об этом рассказал руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов.

«Клиент проводит транзакцию так же, как и в России — средства списываются в рублях. Однако принимаются подобным образом только карты „Мир“. Как правило, терминалы российских кредитных организаций устанавливают в тех местах, где есть поток наших туристов. Например, в отелях, общепите, сувенирных лавках, магазинах одежды, экскурсионных бюро и аптеках», — передают слова эксперта журналисты «Известия».

По словам пресс-службы Банка России, они поддерживают инициативы рынка, которые позволяют гражданам расплачиваться за рубежом безналичными средствами. Описанная схема пока не начала применяться массово, однако при дальнейшем развитии она позволит российским туристам проводить нужные платежи за рубежом.

Ранее ряд зарубежных сервисов бронирования отелей и покупки авиабилетов наладил прием оплаты картами Visa и Mastercard, которые выпущены банками из РФ, передают «Известия». В этом году возможность оплатить тур российской картой запустил китайский Trip.com. Также отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей. Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские банки установили терминалы для оплаты картой «Мир» в Турции. Об этом рассказал руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов. «Клиент проводит транзакцию так же, как и в России — средства списываются в рублях. Однако принимаются подобным образом только карты „Мир“. Как правило, терминалы российских кредитных организаций устанавливают в тех местах, где есть поток наших туристов. Например, в отелях, общепите, сувенирных лавках, магазинах одежды, экскурсионных бюро и аптеках», — передают слова эксперта журналисты «Известия». По словам пресс-службы Банка России, они поддерживают инициативы рынка, которые позволяют гражданам расплачиваться за рубежом безналичными средствами. Описанная схема пока не начала применяться массово, однако при дальнейшем развитии она позволит российским туристам проводить нужные платежи за рубежом. Ранее ряд зарубежных сервисов бронирования отелей и покупки авиабилетов наладил прием оплаты картами Visa и Mastercard, которые выпущены банками из РФ, передают «Известия». В этом году возможность оплатить тур российской картой запустил китайский Trip.com. Также отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей. Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...