В Турции появились терминалы для приема карт «Мир»

02 ноября 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

В Турции появилась возможность оплачивать через терминалы картой «Мир» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российские банки установили терминалы для оплаты картой «Мир» в Турции. Об этом рассказал руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов. «Клиент проводит транзакцию так же, как и в России — средства списываются в рублях. Однако принимаются подобным образом только карты „Мир“. Как правило, терминалы российских кредитных организаций устанавливают в тех местах, где есть поток наших туристов. Например, в отелях, общепите, сувенирных лавках, магазинах одежды, экскурсионных бюро и аптеках», — передают слова эксперта журналисты «Известия». По словам пресс-службы Банка России, они поддерживают инициативы рынка, которые позволяют гражданам расплачиваться за рубежом безналичными средствами. Описанная схема пока не начала применяться массово, однако при дальнейшем развитии она позволит российским туристам проводить нужные платежи за рубежом. Ранее ряд зарубежных сервисов бронирования отелей и покупки авиабилетов наладил прием оплаты картами Visa и Mastercard, которые выпущены банками из РФ, передают «Известия». В этом году возможность оплатить тур российской картой запустил китайский Trip.com. Также отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей. Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские банки установили терминалы для оплаты картой «Мир» в Турции. Об этом рассказал руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов. «Клиент проводит транзакцию так же, как и в России — средства списываются в рублях. Однако принимаются подобным образом только карты „Мир“. Как правило, терминалы российских кредитных организаций устанавливают в тех местах, где есть поток наших туристов. Например, в отелях, общепите, сувенирных лавках, магазинах одежды, экскурсионных бюро и аптеках», — передают слова эксперта журналисты «Известия». По словам пресс-службы Банка России, они поддерживают инициативы рынка, которые позволяют гражданам расплачиваться за рубежом безналичными средствами. Описанная схема пока не начала применяться массово, однако при дальнейшем развитии она позволит российским туристам проводить нужные платежи за рубежом. Ранее ряд зарубежных сервисов бронирования отелей и покупки авиабилетов наладил прием оплаты картами Visa и Mastercard, которые выпущены банками из РФ, передают «Известия». В этом году возможность оплатить тур российской картой запустил китайский Trip.com. Также отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей. Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии.