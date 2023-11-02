02 ноября 2023

Мэрия Челябинска просит наказать владельцев бани, где находили покойников

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры делают уборку, в круглой бане. Тюмень, волонтеры, круглая баня
У злачного места нашлись собственники (фото из архива) Фото:

Мэрия Челябинска попросила наказать владельцев заброшенной бани в Курчатовском районе, в здании которой находили покойников. В адрес прокуратуры города администрация направила обращение о принятии мер в отношении собственников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Направлено обращение в адрес прокуратуры города Челябинска о рассмотрении вопроса принятия мер прокурорского реагирования в отношении собственников нежилого здания по улице Первомайская, дом 2-а. Сделано это в целях недопущения возникновения ситуаций, несущих угрозу жизни и здоровью граждан», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В мэрии отметили, что бывшая баня принадлежит на праве общей долевой собственности физическим лицам. В связи с этим у Челябинского городского округа с внутригородским делением отсутствуют правовые основания по сносу или распоряжению данным объектом.

Ранее жители просили снести заброшенную баню. По словам местных, в ее развалинах неоднократно находили суицидников. Здание также стало местом притяжения для маргинальных личностей.

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Мэрия Челябинска попросила наказать владельцев заброшенной бани в Курчатовском районе, в здании которой находили покойников. В адрес прокуратуры города администрация направила обращение о принятии мер в отношении собственников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Направлено обращение в адрес прокуратуры города Челябинска о рассмотрении вопроса принятия мер прокурорского реагирования в отношении собственников нежилого здания по улице Первомайская, дом 2-а. Сделано это в целях недопущения возникновения ситуаций, несущих угрозу жизни и здоровью граждан», — заявили URA.RU в пресс-службе. В мэрии отметили, что бывшая баня принадлежит на праве общей долевой собственности физическим лицам. В связи с этим у Челябинского городского округа с внутригородским делением отсутствуют правовые основания по сносу или распоряжению данным объектом. Ранее жители просили снести заброшенную баню. По словам местных, в ее развалинах неоднократно находили суицидников. Здание также стало местом притяжения для маргинальных личностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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