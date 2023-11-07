Прокуратура выявила массовые задержки зарплат в Пермском госуниверситете

08 ноября 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Прокурорская проверка проходила в вузе в течение месяца Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) задерживали заработные платы 187 сотрудникам. Это выявила прокурорская проверка, которая проходила в вузе. «Судя по ее результатам, 187 работникам в сентябре задержали зарплату, некоторым не вовремя выплатили аванс, с сотрудниками не заключали трудовые договоры и соглашения к ним. Прокуратура потребовала от ПГНИУ устранить нарушения и их причины, а также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных в нарушениях», — сообщает 59.RU, ссылаясь на представление прокурора Дзержинского района. Ранее URA.RU рассказывало, что с преподавателями вуза не заключили новые трудовые договоры и не стали продлевать старые контракты. После появившейся в СМИ информации в вузе организовали прокурорскую проверку.

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) задерживали заработные платы 187 сотрудникам. Это выявила прокурорская проверка, которая проходила в вузе. «Судя по ее результатам, 187 работникам в сентябре задержали зарплату, некоторым не вовремя выплатили аванс, с сотрудниками не заключали трудовые договоры и соглашения к ним. Прокуратура потребовала от ПГНИУ устранить нарушения и их причины, а также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных в нарушениях», — сообщает 59.RU, ссылаясь на представление прокурора Дзержинского района. Ранее URA.RU рассказывало, что с преподавателями вуза не заключили новые трудовые договоры и не стали продлевать старые контракты. После появившейся в СМИ информации в вузе организовали прокурорскую проверку.