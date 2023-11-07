07 ноября 2023

Прокуратура выявила массовые задержки зарплат в Пермском госуниверситете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, университет, пгниу, пгу, город пермь
Прокурорская проверка проходила в вузе в течение месяца Фото:

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) задерживали заработные платы 187 сотрудникам. Это выявила прокурорская проверка, которая проходила в вузе.

«Судя по ее результатам, 187 работникам в сентябре задержали зарплату, некоторым не вовремя выплатили аванс, с сотрудниками не заключали трудовые договоры и соглашения к ним. Прокуратура потребовала от ПГНИУ устранить нарушения и их причины, а также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных в нарушениях», — сообщает 59.RU, ссылаясь на представление прокурора Дзержинского района.

Ранее URA.RU рассказывало, что с преподавателями вуза не заключили новые трудовые договоры и не стали продлевать старые контракты. После появившейся в СМИ информации в вузе организовали прокурорскую проверку.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) задерживали заработные платы 187 сотрудникам. Это выявила прокурорская проверка, которая проходила в вузе. «Судя по ее результатам, 187 работникам в сентябре задержали зарплату, некоторым не вовремя выплатили аванс, с сотрудниками не заключали трудовые договоры и соглашения к ним. Прокуратура потребовала от ПГНИУ устранить нарушения и их причины, а также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных в нарушениях», — сообщает 59.RU, ссылаясь на представление прокурора Дзержинского района. Ранее URA.RU рассказывало, что с преподавателями вуза не заключили новые трудовые договоры и не стали продлевать старые контракты. После появившейся в СМИ информации в вузе организовали прокурорскую проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...