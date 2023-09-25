Преподаватели ПГНИУ пожаловались на задержки зарплат

26 сентября 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Часть сотрудников вуза сообщили, что вовремя не получили авансы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Часть сотрудников пермского классического университета (ПГНИУ) сообщила, что им задерживают зарплаты. Некоторые преподаватели также заявили, что работают в университете без продления трудовых договоров. «Аванс, который должен был прийти 20 сентября, в назначенную дату не пришел. На сайте вуза в разделе „Приказы“ содержится документ „О сроках выплаты заработной платы за 1-ю половину сентября 2023 года“. Документ подписан и. о. ректора Игорем Германовым 20 сентября. Согласно приказу, выплатить зарплату за первую половину месяца должны не позднее 25 сентября 2023 года», — сообщило 59.RU со ссылкой на свои источники в вузе. По данным издания, 20 сентября аванс не получили около 200 сотрудников университета, а их жалоба на вуз уже отправлена в краевую прокуратуру. Как пояснили изданию в пресс-службе ПГНИУ, зарплата сотрудникам, с которыми заключили трудовые договоры в сентябре 2023 года, выплачивается по коллективному договору до 5 октября. Что касается договоров, то на данный момент они заключены со всеми сотрудниками, предоставившими нужный пакет документов. Сейчас ведется корректировка нагрузки и трудовых договоров части преподавателей в связи с перераспределением учебных дисциплин, добавили в пресс-службе университета.

Часть сотрудников пермского классического университета (ПГНИУ) сообщила, что им задерживают зарплаты. Некоторые преподаватели также заявили, что работают в университете без продления трудовых договоров. «Аванс, который должен был прийти 20 сентября, в назначенную дату не пришел. На сайте вуза в разделе „Приказы“ содержится документ „О сроках выплаты заработной платы за 1-ю половину сентября 2023 года“. Документ подписан и. о. ректора Игорем Германовым 20 сентября. Согласно приказу, выплатить зарплату за первую половину месяца должны не позднее 25 сентября 2023 года», — сообщило 59.RU со ссылкой на свои источники в вузе. По данным издания, 20 сентября аванс не получили около 200 сотрудников университета, а их жалоба на вуз уже отправлена в краевую прокуратуру. Как пояснили изданию в пресс-службе ПГНИУ, зарплата сотрудникам, с которыми заключили трудовые договоры в сентябре 2023 года, выплачивается по коллективному договору до 5 октября. Что касается договоров, то на данный момент они заключены со всеми сотрудниками, предоставившими нужный пакет документов. Сейчас ведется корректировка нагрузки и трудовых договоров части преподавателей в связи с перераспределением учебных дисциплин, добавили в пресс-службе университета.