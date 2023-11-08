В Люберцах мужчина с мачете принял девушку с ребенком за зомби и напал на них

08 ноября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Мужчину, напавшего на женщину с ребенком, задержали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В подмосковных Люберцах гражданин с мачете напал на женщину с ребенком, так как принял их за зомби. Также мужчина пытался зарубить полицейских, передает telegram-канал Shot. «Человек с мачете напал на женщину с ребенком в Люберцах и пытался зарубить полицейских — в него стреляли 9 раз, чтобы обезвредить. <…> Свое нападение <…> он объяснил тем, что „вокруг ходят зомби“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что мужчину задержали судебные приставы, которые оказались рядом. Нападавшим оказался 36-летний безработный Роман Концелидзе, ранее судимый за грабеж и кражу. Теперь гражданину предстоит пройти тест на наркотики. Кроме того, в результате нападения женщина сильно не пострадала. С ее ребенком тоже все в порядке. URA.RU направило запрос в МВД по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

В подмосковных Люберцах гражданин с мачете напал на женщину с ребенком, так как принял их за зомби. Также мужчина пытался зарубить полицейских, передает telegram-канал Shot. «Человек с мачете напал на женщину с ребенком в Люберцах и пытался зарубить полицейских — в него стреляли 9 раз, чтобы обезвредить. <…> Свое нападение <…> он объяснил тем, что „вокруг ходят зомби“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что мужчину задержали судебные приставы, которые оказались рядом. Нападавшим оказался 36-летний безработный Роман Концелидзе, ранее судимый за грабеж и кражу. Теперь гражданину предстоит пройти тест на наркотики. Кроме того, в результате нападения женщина сильно не пострадала. С ее ребенком тоже все в порядке. URA.RU направило запрос в МВД по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается.