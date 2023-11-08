В Люберцах мужчина с мачете принял девушку с ребенком за зомби и напал на них

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Мужчину, напавшего на женщину с ребенком, задержали Фото:

В подмосковных Люберцах гражданин с мачете напал на женщину с ребенком, так как принял их за зомби. Также мужчина пытался зарубить полицейских, передает telegram-канал Shot.

«Человек с мачете напал на женщину с ребенком в Люберцах и пытался зарубить полицейских — в него стреляли 9 раз, чтобы обезвредить. <…> Свое нападение <…> он объяснил тем, что „вокруг ходят зомби“», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что мужчину задержали судебные приставы, которые оказались рядом. Нападавшим оказался 36-летний безработный Роман Концелидзе, ранее судимый за грабеж и кражу. Теперь гражданину предстоит пройти тест на наркотики. Кроме того, в результате нападения женщина сильно не пострадала. С ее ребенком тоже все в порядке.

URA.RU направило запрос в МВД по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В подмосковных Люберцах гражданин с мачете напал на женщину с ребенком, так как принял их за зомби. Также мужчина пытался зарубить полицейских, передает telegram-канал Shot. «Человек с мачете напал на женщину с ребенком в Люберцах и пытался зарубить полицейских — в него стреляли 9 раз, чтобы обезвредить. <…> Свое нападение <…> он объяснил тем, что „вокруг ходят зомби“», — написали в telegram-канале. Уточняется, что мужчину задержали судебные приставы, которые оказались рядом. Нападавшим оказался 36-летний безработный Роман Концелидзе, ранее судимый за грабеж и кражу. Теперь гражданину предстоит пройти тест на наркотики. Кроме того, в результате нападения женщина сильно не пострадала. С ее ребенком тоже все в порядке. URA.RU направило запрос в МВД по Московской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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