Юрист рассказала о рисках при покупке унаследованных квартир на вторичном рынке

Покупка унаследованной квартиры на вторичном рынке сопряжена с рисками появления «забытых» наследников или долгов предыдущего владельца. Поэтому такое жилье требует особенно тщательной проверки перед заключением сделки. Об этом рассказала руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова.

«К рискам при покупке наследного жилья она относит наличие „отказников“ или „забытых“ наследников, которые потом могут заявить права. У наследодателя могут быть долги, и кредиторы обратят взыскание на приобретенную вами квартиру. Постоянно прописанные люди также могут оспорить сделку, поскольку проживание и оплата коммунальных услуг могут быть расценены, как фактическое принятие наследства», — отметила Лактионова в интервью агентству «Прайм».

Кроме того, юрист советует заверять все сделки купли-продажи у нотариуса и запрашивать у продавца медицинское заключение о его психическом состоянии, не ограничиваясь стандартными справками из диспансеров. Это поможет исключить вероятность того, что сделку оспорят на основании невменяемости продавца. Также эксперт упомянула о небольшой, но существующей вероятности восстановления сроков наследования для тех, кто пропустил установленный законом шестимесячный период.

