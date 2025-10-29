Алаудинов назвал главную задачу СВО прямо сейчас

«Наша задача — сделать все для того, чтобы продвигаться там, где нам удобнее, где мы можем продвигаться без особых потерь. Сделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным. То, что у нас есть, должно быть либо закреплено за Россией на каких-то условиях, либо обменено на какие-то другие территории, которые являются важными», — приводит слова Алаудинова ТАСС.