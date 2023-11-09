09 ноября 2023

Главный советник Байдена по делам Европы ушла в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Байдена покидают ключевые сотрудники Фото:

Главный советник Байдена по делам Европы Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку. В команде Байдена она проработала три года.

«Это было потрясающе. Однако пришло время уходить. Я устала», — цитирует издание Politico слова старшего директора по европейским делам.

На своем посту Слоут занималась тем, что с начала СВО на Украине выстраивала единый европейский фронт против России. Она была не медийной, но ключевой фигурой в команде Байдена. При этом по данным издания Слоут постоянно недосыпала и полностью отдавалась работе.

Летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе Слоут заявила, что Украина получит гарантии безопасности. Она отметила, что Байден и лидеры G7 подготовили долгосрочные обязательства по поддержке Украины.

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Главный советник Байдена по делам Европы Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку. В команде Байдена она проработала три года. «Это было потрясающе. Однако пришло время уходить. Я устала», — цитирует издание Politico слова старшего директора по европейским делам. На своем посту Слоут занималась тем, что с начала СВО на Украине выстраивала единый европейский фронт против России. Она была не медийной, но ключевой фигурой в команде Байдена. При этом по данным издания Слоут постоянно недосыпала и полностью отдавалась работе. Летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе Слоут заявила, что Украина получит гарантии безопасности. Она отметила, что Байден и лидеры G7 подготовили долгосрочные обязательства по поддержке Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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