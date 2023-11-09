Главный советник Байдена по делам Европы ушла в отставку

10 ноября 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

Байдена покидают ключевые сотрудники Фото: Official White House / Adam Schultz Главный советник Байдена по делам Европы Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку. В команде Байдена она проработала три года. «Это было потрясающе. Однако пришло время уходить. Я устала», — цитирует издание Politico слова старшего директора по европейским делам. На своем посту Слоут занималась тем, что с начала СВО на Украине выстраивала единый европейский фронт против России. Она была не медийной, но ключевой фигурой в команде Байдена. При этом по данным издания Слоут постоянно недосыпала и полностью отдавалась работе. Летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе Слоут заявила, что Украина получит гарантии безопасности. Она отметила, что Байден и лидеры G7 подготовили долгосрочные обязательства по поддержке Украины.

Главный советник Байдена по делам Европы Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку. В команде Байдена она проработала три года. «Это было потрясающе. Однако пришло время уходить. Я устала», — цитирует издание Politico слова старшего директора по европейским делам. На своем посту Слоут занималась тем, что с начала СВО на Украине выстраивала единый европейский фронт против России. Она была не медийной, но ключевой фигурой в команде Байдена. При этом по данным издания Слоут постоянно недосыпала и полностью отдавалась работе. Летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе Слоут заявила, что Украина получит гарантии безопасности. Она отметила, что Байден и лидеры G7 подготовили долгосрочные обязательства по поддержке Украины.