В Белом доме раскрыли исход второго дня саммита НАТО для Украины

Белый дом: страны G7 объявят Украине гарантии безопасности в последний день саммита НАТО
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Украина получит гарантии безопасности 12 июля Фото:

На второй день саммита НАТО в Вильнюсе Украина получит гарантии безопасности. Об этом заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.

«Президент США Джо Байден и лидеры G7 вместе с <…> президентом Украины Владимером Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины», — заявила Аманда Слоут. Ее слова приводит CNN. Она также отметила, что страны G7 сформулируют тезис о создании и поддержании более современной армии на Украине со стороны западных стран.

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Главное с первого дня саммита НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО начался 11 июля. Украина надеялась, что на нем сможет получить приглашение для вступления в альянс. Однако этого не произошло. После этого Зеленский раскритиковал нерешительность альянса, чем разозлил делегацию из США.

В правительстве РФ по итогам первого дня заседания отметили, что альянс стремится сосредоточить на рубежах России больше войск. Российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что России некуда отступать, передает RT.

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На второй день саммита НАТО в Вильнюсе Украина получит гарантии безопасности. Об этом заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут. «Президент США Джо Байден и лидеры G7 вместе с <…> президентом Украины Владимером Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины», — заявила Аманда Слоут. Ее слова приводит CNN. Она также отметила, что страны G7 сформулируют тезис о создании и поддержании более современной армии на Украине со стороны западных стран. Саммит НАТО начался 11 июля. Украина надеялась, что на нем сможет получить приглашение для вступления в альянс. Однако этого не произошло. После этого Зеленский раскритиковал нерешительность альянса, чем разозлил делегацию из США. В правительстве РФ по итогам первого дня заседания отметили, что альянс стремится сосредоточить на рубежах России больше войск. Российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что России некуда отступать, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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