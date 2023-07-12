В Белом доме раскрыли исход второго дня саммита НАТО для Украины

Украина получит гарантии безопасности 12 июляФото: NIDS/NATO Multimedia Library
На второй день саммита НАТО в Вильнюсе Украина получит гарантии безопасности. Об этом заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.
«Президент США Джо Байден и лидеры G7 вместе с <…> президентом Украины Владимером Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины», — заявила Аманда Слоут. Ее слова приводит CNN. Она также отметила, что страны G7 сформулируют тезис о создании и поддержании более современной армии на Украине со стороны западных стран.
Саммит НАТО начался 11 июля. Украина надеялась, что на нем сможет получить приглашение для вступления в альянс. Однако этого не произошло. После этого Зеленский раскритиковал нерешительность альянса, чем разозлил делегацию из США.
В правительстве РФ по итогам первого дня заседания отметили, что альянс стремится сосредоточить на рубежах России больше войск. Российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что России некуда отступать, передает RT.
На второй день саммита НАТО в Вильнюсе Украина получит гарантии безопасности. Об этом заявила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут. «Президент США Джо Байден и лидеры G7 вместе с <…> президентом Украины Владимером Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке народа Украины», — заявила Аманда Слоут. Ее слова приводит CNN. Она также отметила, что страны G7 сформулируют тезис о создании и поддержании более современной армии на Украине со стороны западных стран. Саммит НАТО начался 11 июля. Украина надеялась, что на нем сможет получить приглашение для вступления в альянс. Однако этого не произошло. После этого Зеленский раскритиковал нерешительность альянса, чем разозлил делегацию из США. В правительстве РФ по итогам первого дня заседания отметили, что альянс стремится сосредоточить на рубежах России больше войск. Российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что России некуда отступать, передает RT.