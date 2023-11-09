09 ноября 2023

В Кургане выбирают самую красивую сотрудницу уголовно-исправительной системы. Фото, видео

В Кургане проходит финал регионального этапа конкурса «Мисс УИС»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс УИС среди сотрудниц УФСИН. Курган
В финал конкурса «Мисс УИС Курганской области» вышли восемь сотрудниц Фото:

В Кургане проходит финал регионального этапа конкурса «Мисс уголовно-исправительная система». За звание борются восемь сотрудниц учреждений УФСИН Курганской области, передает корреспондент URA.RU.

«Участницы финала прошли несколько этапов смотра-конкурса и доказали, что они лучшие по профессиональной, служебной и физической подготовке. В соцсетях жители разных городов выражают большую поддержку и восхищение нашими очаровательными девушками», — сказал заместитель начальника УФСИН по Курганской области Андрей Першин, приветствуя участниц.

Конкурсантки соревновались в стрельбе, физической подготовке, прошли тестирование по теоретической подготовке. В финале они представили творческие номера, демонстрировали таланты и находчивость. Победительница регионального этапа представит Курганскую область на конкурсе в Екатеринбурге. По результатам голосования в группе УФСИН Курганской области во «ВКонтакте» наибольшее количество голосов набрала Наталья Пономарева.

Мисс УИС среди сотрудниц УФСИН. Курган
В Кургане сотрудницы УФСИН соревнуются в конкурсе красоты и профессиональной подготовки
Фото:
Мисс УИС среди сотрудниц УФСИН. Курган
В финал регионального конкурса вышли восемь сотрудниц
Фото:
Мисс УИС среди сотрудниц УФСИН. Курган
Конкурсантки показали творческие номера, таланты и находчивость
Фото:
Мисс УИС среди сотрудниц УФСИН. Курган
Фото:
Мисс УИС среди сотрудниц УФСИН. Курган
Фото:
Мисс УИС среди сотрудниц УФСИН. Курган
Фото:
Мисс УИС среди сотрудниц УФСИН. Курган
В жюри конкурса вошли сотрудники и ветераны УИС, работники культуры, члены Общественного совета при УФСИН России по Курганской области, организаций-партнеров
Фото:

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В Кургане проходит финал регионального этапа конкурса «Мисс уголовно-исправительная система». За звание борются восемь сотрудниц учреждений УФСИН Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «Участницы финала прошли несколько этапов смотра-конкурса и доказали, что они лучшие по профессиональной, служебной и физической подготовке. В соцсетях жители разных городов выражают большую поддержку и восхищение нашими очаровательными девушками», — сказал заместитель начальника УФСИН по Курганской области Андрей Першин, приветствуя участниц. Конкурсантки соревновались в стрельбе, физической подготовке, прошли тестирование по теоретической подготовке. В финале они представили творческие номера, демонстрировали таланты и находчивость. Победительница регионального этапа представит Курганскую область на конкурсе в Екатеринбурге. По результатам голосования в группе УФСИН Курганской области во «ВКонтакте» наибольшее количество голосов набрала Наталья Пономарева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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