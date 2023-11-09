В Кургане проходит финал регионального этапа конкурса «Мисс УИС»

В финал конкурса «Мисс УИС Курганской области» вышли восемь сотрудниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане проходит финал регионального этапа конкурса «Мисс уголовно-исправительная система». За звание борются восемь сотрудниц учреждений УФСИН Курганской области, передает корреспондент URA.RU.

«Участницы финала прошли несколько этапов смотра-конкурса и доказали, что они лучшие по профессиональной, служебной и физической подготовке. В соцсетях жители разных городов выражают большую поддержку и восхищение нашими очаровательными девушками», — сказал заместитель начальника УФСИН по Курганской области Андрей Першин, приветствуя участниц.

Конкурсантки соревновались в стрельбе, физической подготовке, прошли тестирование по теоретической подготовке. В финале они представили творческие номера, демонстрировали таланты и находчивость. Победительница регионального этапа представит Курганскую область на конкурсе в Екатеринбурге. По результатам голосования в группе УФСИН Курганской области во «ВКонтакте» наибольшее количество голосов набрала Наталья Пономарева.

В Кургане сотрудницы УФСИН соревнуются в конкурсе красоты и профессиональной подготовки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В финал регионального конкурса вышли восемь сотрудниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конкурсантки показали творческие номера, таланты и находчивость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU