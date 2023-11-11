11 ноября 2023
10 ноября 2023

После вмешательства Бастрыкина проблему с детскими льготами в Перми решили через два дня

Пермячка поблагодарили Бастрыкина за помощь в получении лечебной смеси для внука
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, мама с ребенком, материнство, детство, руки, рука ребенка, рука матери
В силу особенностей заболевания благополучие семилетнего мальчика зависит от его бабушки Фото:

Жительница Перми поблагодарили главу СК России Александра Бастрыкина за помощь со льготами для внука. У женщины возникли проблемы с получением лечебной смеси. Для решения вопроса ответственным ведомствам потребовалось два дня.

«Хочу поблагодарить Александра Бастрыкина и сотрудников СУ СК России по Пермскому краю. Вы отреагировали на мою проблему и помогли уже на второй день! Спасибо большое», — это сообщение пермячка Фаина Ильинична передала в приемную председателя СК России в соцсети «ВКонтакте».

Осенью 2022 года бабушка из Перми решила отказаться от положенной денежной компенсации в пользу спецпитания для внука. Ребенок попал в перечень федеральных получателей льгот. Проблема заключалась в том, что за несколько месяцев до подписания отказа из районной больницы в минздрав Пермского края была направлена заявка на обеспечение смесями детей с подобными заболеваниями. Обращения в различные инстанции не помогли, тогда пермячка решила написать в СКР. Специалисты ведомства связались с ней на следующий день.

Позже была созвана врачебная комиссия, пакет необходимых документов перенаправили в краевой центр для дополнительного обеспечения мальчика лечебным питанием. Там были учтены все потребности ребенка.

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Жительница Перми поблагодарили главу СК России Александра Бастрыкина за помощь со льготами для внука. У женщины возникли проблемы с получением лечебной смеси. Для решения вопроса ответственным ведомствам потребовалось два дня. «Хочу поблагодарить Александра Бастрыкина и сотрудников СУ СК России по Пермскому краю. Вы отреагировали на мою проблему и помогли уже на второй день! Спасибо большое», — это сообщение пермячка Фаина Ильинична передала в приемную председателя СК России в соцсети «ВКонтакте». Осенью 2022 года бабушка из Перми решила отказаться от положенной денежной компенсации в пользу спецпитания для внука. Ребенок попал в перечень федеральных получателей льгот. Проблема заключалась в том, что за несколько месяцев до подписания отказа из районной больницы в минздрав Пермского края была направлена заявка на обеспечение смесями детей с подобными заболеваниями. Обращения в различные инстанции не помогли, тогда пермячка решила написать в СКР. Специалисты ведомства связались с ней на следующий день. Позже была созвана врачебная комиссия, пакет необходимых документов перенаправили в краевой центр для дополнительного обеспечения мальчика лечебным питанием. Там были учтены все потребности ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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