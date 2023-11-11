После вмешательства Бастрыкина проблему с детскими льготами в Перми решили через два дня

Пермячка поблагодарили Бастрыкина за помощь в получении лечебной смеси для внука

12 ноября 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

В силу особенностей заболевания благополучие семилетнего мальчика зависит от его бабушки Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Перми поблагодарили главу СК России Александра Бастрыкина за помощь со льготами для внука. У женщины возникли проблемы с получением лечебной смеси. Для решения вопроса ответственным ведомствам потребовалось два дня. «Хочу поблагодарить Александра Бастрыкина и сотрудников СУ СК России по Пермскому краю. Вы отреагировали на мою проблему и помогли уже на второй день! Спасибо большое», — это сообщение пермячка Фаина Ильинична передала в приемную председателя СК России в соцсети «ВКонтакте». Осенью 2022 года бабушка из Перми решила отказаться от положенной денежной компенсации в пользу спецпитания для внука. Ребенок попал в перечень федеральных получателей льгот. Проблема заключалась в том, что за несколько месяцев до подписания отказа из районной больницы в минздрав Пермского края была направлена заявка на обеспечение смесями детей с подобными заболеваниями. Обращения в различные инстанции не помогли, тогда пермячка решила написать в СКР. Специалисты ведомства связались с ней на следующий день. Позже была созвана врачебная комиссия, пакет необходимых документов перенаправили в краевой центр для дополнительного обеспечения мальчика лечебным питанием. Там были учтены все потребности ребенка.

Жительница Перми поблагодарили главу СК России Александра Бастрыкина за помощь со льготами для внука. У женщины возникли проблемы с получением лечебной смеси. Для решения вопроса ответственным ведомствам потребовалось два дня. «Хочу поблагодарить Александра Бастрыкина и сотрудников СУ СК России по Пермскому краю. Вы отреагировали на мою проблему и помогли уже на второй день! Спасибо большое», — это сообщение пермячка Фаина Ильинична передала в приемную председателя СК России в соцсети «ВКонтакте». Осенью 2022 года бабушка из Перми решила отказаться от положенной денежной компенсации в пользу спецпитания для внука. Ребенок попал в перечень федеральных получателей льгот. Проблема заключалась в том, что за несколько месяцев до подписания отказа из районной больницы в минздрав Пермского края была направлена заявка на обеспечение смесями детей с подобными заболеваниями. Обращения в различные инстанции не помогли, тогда пермячка решила написать в СКР. Специалисты ведомства связались с ней на следующий день. Позже была созвана врачебная комиссия, пакет необходимых документов перенаправили в краевой центр для дополнительного обеспечения мальчика лечебным питанием. Там были учтены все потребности ребенка.