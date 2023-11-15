Курганцы за месяц до Нового года забронировали почти все коттеджи

В Кургане практически не осталось свободных коттеджей, чтобы отметить Новый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы начали бронировать коттеджи, чтобы отпраздновать Новый год. Почти все коттеджи города оказались заняты для аренды на главный праздник страны. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили владельцы коттеджей.

«На новогодние праздники практически не осталось свободных дат для аренды коттеджей. Многие уже сейчас начали их бронировать, так как спрос заметно вырос. Плюс нужно успевать, так как владельцы коттеджей планируют повышать цену ближе к празднику», — пояснили журналисту бизнесмены.

Корреспондент URA.RU под видом покупателя опросила курганских предпринимателей, найденных на популярном сервисе объявлений, об аренде коттеджей на Новый год. По подсчетам, средняя стоимость посуточного аренды домов для праздников в регионе составила 12-13 тысяч рублей. В разговоре с журналистов владельцы двух коттеджей в селе Большое Чаусово пояснили, что свободных дат для съема жилья на время празднования Нового года уже нет. Также коттеджи недоступны для аренды 31 декабря в садоводстве Земляничная поляна. Там арендовать жилье можно со 2 января. В поселке Белый Яр один из домов также занят на 31 декабря и 1 января.

Корреспондент URA.RU также поговорила с сотрудником базы отдыха «Лесники». Журналисту ответили, что там действует новогодний пакет на аренду домиков на двое суток (с 31 декабря по 2 января). В настоящий момент, все домики на Новый год уже забронированы.