Председатель пермского избиркома Вагин встретился с Путиным

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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, вагин игорь
Игорь Вагин сидел среди членов ЦИК Фото:

Руководитель избиркома Пермского края Игорь Вагин поучаствовал во встрече председателей комиссий всех регионов России с президентом РФ Владимиром Путиным. Вагина посадили во втором ряду — за спиной председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщает источник в политэлитах.

«Вагин сидел посреди членов ЦИК — между членами ЦИК Николаем Шевченко и Борисом Эбзеевым. На встречах с президентом все строго регламентировано протоколом. Это точно можно трактовать как аппаратное усиление — рассадка была поименной», — говорит собеседник.

Видеотрансляция встречи размещена на сайте kremlin.ru. В пресс-службе крайизибркома подтвердили, что Вагин был на мероприятии. Игорь Вагин в 2020 году уже выступал перед президентом. Тогда в период ковидных ограничений он с главврачом станции переливания крови докладывал по видеоконференцсвязи об опыте Прикамья по стимулированию донорства и участии в этом избиркомов.

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Руководитель избиркома Пермского края Игорь Вагин поучаствовал во встрече председателей комиссий всех регионов России с президентом РФ Владимиром Путиным. Вагина посадили во втором ряду — за спиной председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщает источник в политэлитах. «Вагин сидел посреди членов ЦИК — между членами ЦИК Николаем Шевченко и Борисом Эбзеевым. На встречах с президентом все строго регламентировано протоколом. Это точно можно трактовать как аппаратное усиление — рассадка была поименной», — говорит собеседник. Видеотрансляция встречи размещена на сайте kremlin.ru. В пресс-службе крайизибркома подтвердили, что Вагин был на мероприятии. Игорь Вагин в 2020 году уже выступал перед президентом. Тогда в период ковидных ограничений он с главврачом станции переливания крови докладывал по видеоконференцсвязи об опыте Прикамья по стимулированию донорства и участии в этом избиркомов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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