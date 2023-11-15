Председатель пермского избиркома Вагин встретился с Путиным

Игорь Вагин сидел среди членов ЦИК Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Руководитель избиркома Пермского края Игорь Вагин поучаствовал во встрече председателей комиссий всех регионов России с президентом РФ Владимиром Путиным. Вагина посадили во втором ряду — за спиной председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщает источник в политэлитах.

«Вагин сидел посреди членов ЦИК — между членами ЦИК Николаем Шевченко и Борисом Эбзеевым. На встречах с президентом все строго регламентировано протоколом. Это точно можно трактовать как аппаратное усиление — рассадка была поименной», — говорит собеседник.

Видеотрансляция встречи размещена на сайте kremlin.ru. В пресс-службе крайизибркома подтвердили, что Вагин был на мероприятии. Игорь Вагин в 2020 году уже выступал перед президентом. Тогда в период ковидных ограничений он с главврачом станции переливания крови докладывал по видеоконференцсвязи об опыте Прикамья по стимулированию донорства и участии в этом избиркомов.