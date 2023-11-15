Фирма легендарного курганского бизнесмена на треть увеличила прибыль

Курганская компания «Перекресток» на 35% увеличила прибыль

Курганское ООО «Перекресток» на треть увеличило прибыль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Перекресток», которая принадлежит богатейшему бизнесмену Кургана Павлу Паздерину, на 35% увеличила чистую прибыль. Фирма заняла первое место в регионе по объему продаж плодовоовощной продукции. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.

«Чистая прибыль ООО „Перекресток“ за 2021 год: 69 млн рублей, прибыль за 2022 год составила 93 млн рублей. Выручка организации достигла за 2022 год 829 млн рублей», — указано в финансовой документации СБИС.

Павел Паздерин считается в Кургане легендарным, поскольку, будучи главным инженером в компании «Метрополис», смог стать совладельцем торгового центра «РИО». По данным СБИС, он является совладельцем нескольких компаний, которые занимаются оптовыми поставками продуктов в торговую сеть «Метрополис».

Портрет Павла Паздерина размещен на стенде в галерее «Курганцы — гордость города». В информации на стенде указано, что он является лучшим среди предпринимателей и бизнесменов.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ООО «Перекресток». Ответ ожидается.