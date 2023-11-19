19 ноября 2023
18 ноября 2023

Курганская фирма «Синара» резко увеличила выручку и прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , деньги, пять тысяч, рубли
Выручка ТД «Синара» в Кургане превысила 10 млрд рублей за 2022 год Фото:

Курганская компания ТД «Синара», которая занимается продажей строительного камня, щебня и песка резко увеличила выручку и прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации.

«Выручка ООО ТД „Синара“ выросла с 6 млрд рублей (2021 год) до 10 млрд рублей (2022 год). Чистая прибыль увеличилась с 38 млн рублей (2021 год) до 59 млн рублей (2022 год)», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

По данным СБИС, владеет ТД «Синара» Вера Мухаметжанова. В компании работают 15 сотрудников, получающих среднемесячную зарплату 30 тысяч рублей. Согласно СБИС, фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и предприятие «Курганстальмост», то есть на улице Загородная, 3.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО ТД «Синара» по теме публикации. Ответ ожидается.

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Курганская компания ТД «Синара», которая занимается продажей строительного камня, щебня и песка резко увеличила выручку и прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации. «Выручка ООО ТД „Синара“ выросла с 6 млрд рублей (2021 год) до 10 млрд рублей (2022 год). Чистая прибыль увеличилась с 38 млн рублей (2021 год) до 59 млн рублей (2022 год)», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. По данным СБИС, владеет ТД «Синара» Вера Мухаметжанова. В компании работают 15 сотрудников, получающих среднемесячную зарплату 30 тысяч рублей. Согласно СБИС, фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и предприятие «Курганстальмост», то есть на улице Загородная, 3. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО ТД «Синара» по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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