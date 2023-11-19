Курганская фирма «Синара» резко увеличила выручку и прибыль

Выручка ТД «Синара» в Кургане превысила 10 млрд рублей за 2022 год Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Курганская компания ТД «Синара», которая занимается продажей строительного камня, щебня и песка резко увеличила выручку и прибыль за 2022 год. Об этом говорится в финансовой отчетности организации.

«Выручка ООО ТД „Синара“ выросла с 6 млрд рублей (2021 год) до 10 млрд рублей (2022 год). Чистая прибыль увеличилась с 38 млн рублей (2021 год) до 59 млн рублей (2022 год)», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

По данным СБИС, владеет ТД «Синара» Вера Мухаметжанова. В компании работают 15 сотрудников, получающих среднемесячную зарплату 30 тысяч рублей. Согласно СБИС, фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и предприятие «Курганстальмост», то есть на улице Загородная, 3.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО ТД «Синара» по теме публикации. Ответ ожидается.