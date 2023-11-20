20 ноября 2023

«Победа» лишилась сертификата разработчика авиатехники

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, авиационная безопасность, самолет, служба авиационной безопасности
Авиакомпания отозвала сертификат о разработке авиатехники Фото:
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Авиакомпания «Победа», входит в группу «Аэрофлот», перестала быть разработчиком авиатехники. Росавиация приостановила соответствующий сертификат, выданный после отказа западных компаний от технической поддержки самолетов в РФ. Об этом следует из приказа руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

«Росавиация приостановила действие сертификата с 10 ноября. „Победа“ стала первой в России компанией, кому приостановили разрешение разработчика авиатехники, выданное после отказа западных компаний от техподдержки российских самолетов», — пишет газета «Известия» со ссылкой на приказ.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что «Победа» сама отозвала свой сертификат. Причина этого в документе не называется. Согласно сайту агентства, этот сертификат есть у семи перевозчиков. У группы «Аэрофлот» с уходом «Победы» осталось два сертификата — документом обладают авиакомпания «Аэрофлот» и провайдер по обслуживанию воздушных судов «Аэрофлот Техникс».

Министерство торговли США ранее продлило экспортные ограничения российским авиакомпаниям, в числе которых оказалась «Победа», сообщал телеканал RT. «Победа» в 2022 году резко сократила парк самолетов Boeing 737 с 41 до 25 единиц. Полет бортов приостановили, чтобы накопленного запаса запчастей лайнерам хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек, отмечает издание Life.

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Авиакомпания «Победа», входит в группу «Аэрофлот», перестала быть разработчиком авиатехники. Росавиация приостановила соответствующий сертификат, выданный после отказа западных компаний от технической поддержки самолетов в РФ. Об этом следует из приказа руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. «Росавиация приостановила действие сертификата с 10 ноября. „Победа“ стала первой в России компанией, кому приостановили разрешение разработчика авиатехники, выданное после отказа западных компаний от техподдержки российских самолетов», — пишет газета «Известия» со ссылкой на приказ. В пресс-службе перевозчика сообщили, что «Победа» сама отозвала свой сертификат. Причина этого в документе не называется. Согласно сайту агентства, этот сертификат есть у семи перевозчиков. У группы «Аэрофлот» с уходом «Победы» осталось два сертификата — документом обладают авиакомпания «Аэрофлот» и провайдер по обслуживанию воздушных судов «Аэрофлот Техникс». Министерство торговли США ранее продлило экспортные ограничения российским авиакомпаниям, в числе которых оказалась «Победа», сообщал телеканал RT. «Победа» в 2022 году резко сократила парк самолетов Boeing 737 с 41 до 25 единиц. Полет бортов приостановили, чтобы накопленного запаса запчастей лайнерам хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек, отмечает издание Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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