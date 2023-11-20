Пьяный магнитогорец набросился с ножом на сотрудника Росгвардии

21 ноября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Дебошира заковали в наручники и передали сотрудникам полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный местный житель набросился с ножом на росгвардейца. Как сообщили URA.RU 21 ноября в пресс-службе ведомства, сотрудник успел среагировать и обезвредить нападавшего. «Росгвардеец увидел ранее неизвестного ему гражданина, который по всем видимым признакам находился в состоянии опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. После полученного замечания он стал вести себя буйно. В ходе конфликта дебошир ворвался в одну из квартир и выбежал из нее уже с ножом в руке, высказывая угрозы в адрес росгвардейца. Боец успел среагировать и позвонить в дежурную часть для вызова подкрепления», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, что приехавшие на помощь коллеге бойцы задержали мужчину. После проверки его данных выяснилось, что он уже трижды привлекался к уголовной ответственности. Дебошир был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный местный житель набросился с ножом на росгвардейца. Как сообщили URA.RU 21 ноября в пресс-службе ведомства, сотрудник успел среагировать и обезвредить нападавшего. «Росгвардеец увидел ранее неизвестного ему гражданина, который по всем видимым признакам находился в состоянии опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. После полученного замечания он стал вести себя буйно. В ходе конфликта дебошир ворвался в одну из квартир и выбежал из нее уже с ножом в руке, высказывая угрозы в адрес росгвардейца. Боец успел среагировать и позвонить в дежурную часть для вызова подкрепления», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, что приехавшие на помощь коллеге бойцы задержали мужчину. После проверки его данных выяснилось, что он уже трижды привлекался к уголовной ответственности. Дебошир был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.