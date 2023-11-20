20 ноября 2023

Пьяный магнитогорец набросился с ножом на сотрудника Росгвардии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Дебошира заковали в наручники и передали сотрудникам полиции Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный местный житель набросился с ножом на росгвардейца. Как сообщили URA.RU 21 ноября в пресс-службе ведомства, сотрудник успел среагировать и обезвредить нападавшего.

«Росгвардеец увидел ранее неизвестного ему гражданина, который по всем видимым признакам находился в состоянии опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. После полученного замечания он стал вести себя буйно. В ходе конфликта дебошир ворвался в одну из квартир и выбежал из нее уже с ножом в руке, высказывая угрозы в адрес росгвардейца. Боец успел среагировать и позвонить в дежурную часть для вызова подкрепления», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

Там отметили, что приехавшие на помощь коллеге бойцы задержали мужчину. После проверки его данных выяснилось, что он уже трижды привлекался к уголовной ответственности. Дебошир был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный местный житель набросился с ножом на росгвардейца. Как сообщили URA.RU 21 ноября в пресс-службе ведомства, сотрудник успел среагировать и обезвредить нападавшего. «Росгвардеец увидел ранее неизвестного ему гражданина, который по всем видимым признакам находился в состоянии опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. После полученного замечания он стал вести себя буйно. В ходе конфликта дебошир ворвался в одну из квартир и выбежал из нее уже с ножом в руке, высказывая угрозы в адрес росгвардейца. Боец успел среагировать и позвонить в дежурную часть для вызова подкрепления», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Там отметили, что приехавшие на помощь коллеге бойцы задержали мужчину. После проверки его данных выяснилось, что он уже трижды привлекался к уголовной ответственности. Дебошир был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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