В Кургане нотариусов, помогавших отмывать деньги, не стали лишать статуса

22 ноября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганским нотариусам, незаконно помогавших бизнесу, оставили статусы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Группу курганских нотариусов, в отношении которых рассматривали уголовное дело о превышении полномочий (при отмывании денег бизнесменов), не стали лишать статуса. Несмотря на сотни незаконных оформлений нотариусы продолжают работать, поскольку уголовное преследование было прекращено. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Курганские нотариусы, получившие миллионы рублей за помощь в отмывании денег, избежали наказания и сумели сохранить свой профессиональный статус», — возмущаются источники. По их информации, руководство территориальной нотариальной палаты обсудило на комиссии статус нотариусов, обвинявшихся в превышении полномочий. Действующего статуса фигурантов лишать не стали. Редакция обратилась в курганскую палату. Глава организации Виталий Раев отметил, что палата по закону не может пересмотреть свое решение по статусу участников уголовного процесса. Ранее статус нотариусам был сохранен, поскольку судом не была установлена их вина. Журналисты сделали запрос в Федеральную нотариальную палату о том, возможно ли лишение статуса нотариуса в подобном случае. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане могут пройти массовые проверки нотариусов. Силовики проверят сделки после того, как стало известно о группе нотариусов, незаконно оформивших сотни сделок на три миллиарда рублей. Уголовное дело поступило в суд, но затем было закрыто из-за истечения срока давности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группу курганских нотариусов, в отношении которых рассматривали уголовное дело о превышении полномочий (при отмывании денег бизнесменов), не стали лишать статуса. Несмотря на сотни незаконных оформлений нотариусы продолжают работать, поскольку уголовное преследование было прекращено. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Курганские нотариусы, получившие миллионы рублей за помощь в отмывании денег, избежали наказания и сумели сохранить свой профессиональный статус», — возмущаются источники. По их информации, руководство территориальной нотариальной палаты обсудило на комиссии статус нотариусов, обвинявшихся в превышении полномочий. Действующего статуса фигурантов лишать не стали. Редакция обратилась в курганскую палату. Глава организации Виталий Раев отметил, что палата по закону не может пересмотреть свое решение по статусу участников уголовного процесса. Ранее статус нотариусам был сохранен, поскольку судом не была установлена их вина. Журналисты сделали запрос в Федеральную нотариальную палату о том, возможно ли лишение статуса нотариуса в подобном случае. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане могут пройти массовые проверки нотариусов. Силовики проверят сделки после того, как стало известно о группе нотариусов, незаконно оформивших сотни сделок на три миллиарда рублей. Уголовное дело поступило в суд, но затем было закрыто из-за истечения срока давности.