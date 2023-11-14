Курганских нотариусов массово проверят после уголовного дела на их коллег

Группу курганских нотариусов судили по делу о злоупотреблении полномочиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские силовики готовят проверки после вскрытия схемы по отмыванию денег, в которой участвовали нотариусы. Действуя в составе группы по предварительному сговору, они провели свыше 3 млрд рублей, но избежали наказания. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовикам.

«Нотариусов (Ольгу Иванову, Елену Тарасову, Людмилу Осипову) судили за помощь при отмывании денег. Но суд прекратил их уголовное преследование в связи с истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям. Своими действиями нотариусы поставили под сомнения деятельность всех коллег, кинули на них тень. Люди, которые должны следить за правомерностью сделок, участвуют в мошеннических схемах на сотни миллионов рублей. Поэтому теперь стоит всем ждать проверок», — говорят инсайдеры. Еще один обвиняемый находится под судом.

Нотариусы зарегистрировали 160 фиктивных договоров займа между подставными лицами, легализуя проценты в виде доходов. Клиентами были как физические лица, так и юридические. Исполнители получили вознаграждение в виде нотариального тарифа, дополнительных правовых и техуслуг.

«Иванова — 3 778 789 руб. 28 коп., Тарасова — 7 614 804 руб. 95 коп., Осипова — 4 173 992 руб. 97 коп., „Н“ — 1 099 713 руб. 11 коп., которыми распорядились по своему усмотрению, причинив существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций,…и способствовали легализации (отмыванию) денежных средств, угрожающей национальной безопасности РФ», — говорится в апелляционном постановлении курганского облсуда. Эпизоды были совершены в период с 2019 по 2021 годы. Источники уточняют, что нотариусы продолжают вести свою деятельность.

Редакция обратилась за комментарием в нотариальную палату области. Председатель Виталий Раев полагает, что коллеги допустили профессиональные нарушения. «Палатой были применены меры дисциплинарного воздействия, и нарушения прекратились. Также суд отметил, что прекращение уголовного преследования не является актом, который устанавливает виновность подозреваемого», — сообщил Раев.