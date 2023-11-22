Двое пермяков похитили человека ради 50 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Сейчас обвиняемые в совершении покушения находятся в СИЗО Фото:

Двое жителей поселка Октябрьский (Пермский край) сговорились и похитили местного жителя из его дома. они планировали получить от него 50 тысяч рублей, но пермяку удалось сбежать и обратиться за помощью. Информацию об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Двое жителей Октябрьского 22 октября пришли домой к мужчине, скрутили его и вывели на улицу. Они спрятали пермяка в багажник автомобиля, после чего вывезли в лес. Там мужчину избили, требуя передать похитителям 50 тысяч рублей. Когда его привезли к банкомату, то пермяку удалось сбежать», — рассказали в ведомстве.

Пермяк обратился за помощью в следственные органы. В ходе оперативных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали похитителей. Ими оказались местные жители 26 и 29 лет. Сейчас ведется расследование уголовного дела, оба обвиняемых находятся в СИЗО.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое жителей поселка Октябрьский (Пермский край) сговорились и похитили местного жителя из его дома. они планировали получить от него 50 тысяч рублей, но пермяку удалось сбежать и обратиться за помощью. Информацию об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Двое жителей Октябрьского 22 октября пришли домой к мужчине, скрутили его и вывели на улицу. Они спрятали пермяка в багажник автомобиля, после чего вывезли в лес. Там мужчину избили, требуя передать похитителям 50 тысяч рублей. Когда его привезли к банкомату, то пермяку удалось сбежать», — рассказали в ведомстве. Пермяк обратился за помощью в следственные органы. В ходе оперативных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали похитителей. Ими оказались местные жители 26 и 29 лет. Сейчас ведется расследование уголовного дела, оба обвиняемых находятся в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...