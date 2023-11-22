Двое пермяков похитили человека ради 50 тысяч

Сейчас обвиняемые в совершении покушения находятся в СИЗО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Двое жителей поселка Октябрьский (Пермский край) сговорились и похитили местного жителя из его дома. они планировали получить от него 50 тысяч рублей, но пермяку удалось сбежать и обратиться за помощью. Информацию об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Двое жителей Октябрьского 22 октября пришли домой к мужчине, скрутили его и вывели на улицу. Они спрятали пермяка в багажник автомобиля, после чего вывезли в лес. Там мужчину избили, требуя передать похитителям 50 тысяч рублей. Когда его привезли к банкомату, то пермяку удалось сбежать», — рассказали в ведомстве.

Пермяк обратился за помощью в следственные органы. В ходе оперативных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали похитителей. Ими оказались местные жители 26 и 29 лет. Сейчас ведется расследование уголовного дела, оба обвиняемых находятся в СИЗО.