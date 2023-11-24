Жене челябинского губернатора Алексея Текслера Ирине в честь 25-летия «Конгресса татар области» подарили знаменитое национальное блюдо чак-чак. Об этом Текслер заявила на сцене театра оперы и балета имени Глинки, передает корреспондент URA.RU.
«Подарили в честь юбилея Конгресса большое блюдо с чак-чаком. Вся страна уже знает, что наша семья любит этот десерт», — заявила супруга губернатора.
Ирина Текслер в своем telegram-канале отметила, что «Конгресс татар Челябинской области» — одна из самых крупных общественных организаций региона. Четверть века организация представляет интересы общины, а в регионе проживают более 200 тысяч татар.
Последние 14 лет Конгрессом руководит жена депутата Госдумы и фронтовика Олега Колесникова. Лена Колесникова сообщила на юбилее, что объединение ведет активную деятельность по развитию татарской культуры и укреплению дружбы с Республикой Татарстан и народами региона. Конгресс стал неотъемлемой частью социально-культурного ландшафта — при его участии ежегодно проводятся Сабантуй, Расулевские и Джалиловские чтения.
Деятельность Конгресса охватывает всех, кому интересна татарская культура
Жене челябинского губернатора Алексея Текслера Ирине в честь 25-летия «Конгресса татар области» подарили знаменитое национальное блюдо чак-чак. Об этом Текслер заявила на сцене театра оперы и балета имени Глинки, передает корреспондент URA.RU. «Подарили в честь юбилея Конгресса большое блюдо с чак-чаком. Вся страна уже знает, что наша семья любит этот десерт», — заявила супруга губернатора. Ирина Текслер в своем telegram-канале отметила, что «Конгресс татар Челябинской области» — одна из самых крупных общественных организаций региона. Четверть века организация представляет интересы общины, а в регионе проживают более 200 тысяч татар. Последние 14 лет Конгрессом руководит жена депутата Госдумы и фронтовика Олега Колесникова. Лена Колесникова сообщила на юбилее, что объединение ведет активную деятельность по развитию татарской культуры и укреплению дружбы с Республикой Татарстан и народами региона. Конгресс стал неотъемлемой частью социально-культурного ландшафта — при его участии ежегодно проводятся Сабантуй, Расулевские и Джалиловские чтения.