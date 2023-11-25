В Челябинске мужчина выстрелил в колено соседа из-за громкой музыки

Нервный сосед держал дома травматический пистолет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске мужчина с пистолетом набросился на соседа из-за громкой музыки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отдел полиции Калининского района поступило заявление от сына потерпевшего мужчины на соседа сверху, которому не понравилась громкая музыка в квартире потерпевшего. В квартире произошла потасовка», — рассказали в пресс-службе ведомства. С собой, недовольный громкой музыкой нападавший прихватил травматический пистолет, из которого выстрелил в колено соседа.

Потерпевшего увезли в больницу на скорой помощи с травмой колена и ушибами. Полиция выясняет, от куда у нападавшего оружие, и другими обстоятельствами дела.

Другое дело о применение в отношении другого человека травматического оружия с выстрелом в половой член соседа закончилось уголовным делом для нападавшего. В ходе конфликта в одном из кафе один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в район половых органов оппоненту.