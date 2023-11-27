Пермские власти объявили о реновации «Тихого Компроса»

28 ноября 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Комсомольский проспект ждет новая застройка Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми власти намерены снести ряд домов и нежилых зданий в районе «Тихого Компроса». На этом участке будет построено новое жилье. Как пояснили в минстрое региона, речь идет об участке, ограниченном улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом. Ведомство объявило аукцион на право комплексного развития территории. «Министерство строительства Пермского края опубликовало аукцион на право комплексного развития территории жилой застройки, ограниченной улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом в Свердловском районе города Перми. Ее общая площадь составляет 5,29 га. Победитель должен будет в течение восьми лет осуществить комплексное развитие территории, построить порядка 68 тыс. кв. м жилья», — говорится на сайте правительства Прикамья. Планируется снести пять многоквартирных домов по ул. Клары Цеткин, 3, Комсомольский проспект, 94, ул. Чкалова, 32, 38, ул. Коминтерна, 6. Также под снос пойдут «девять объектов капитального строительства нежилого назначения». Из аварийного жилья предстоит расселить около 700 человек. Итоги аукциона подведут 27 декабря.

В Перми власти намерены снести ряд домов и нежилых зданий в районе «Тихого Компроса». На этом участке будет построено новое жилье. Как пояснили в минстрое региона, речь идет об участке, ограниченном улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом. Ведомство объявило аукцион на право комплексного развития территории. «Министерство строительства Пермского края опубликовало аукцион на право комплексного развития территории жилой застройки, ограниченной улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом в Свердловском районе города Перми. Ее общая площадь составляет 5,29 га. Победитель должен будет в течение восьми лет осуществить комплексное развитие территории, построить порядка 68 тыс. кв. м жилья», — говорится на сайте правительства Прикамья. Планируется снести пять многоквартирных домов по ул. Клары Цеткин, 3, Комсомольский проспект, 94, ул. Чкалова, 32, 38, ул. Коминтерна, 6. Также под снос пойдут «девять объектов капитального строительства нежилого назначения». Из аварийного жилья предстоит расселить около 700 человек. Итоги аукциона подведут 27 декабря.