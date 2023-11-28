28 ноября 2023

В Челябинске закрыли на ремонт кладбище Сухомесово. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны, Константин Глушков. Челябинск, кладбище, похороны глушкова константина
На кладбище не пускают автомобили из-за ремонта дорог Фото:

В Челябинске закрыли для проезда частного транспорта кладбище Сухомесово. Об этом URA.RU рассказали местные жители. В администрации кладбища URA.RU информацию подтвердили, сообщив о ремонте дорог.

«На кладбище Сухомесово с октября ведется ремонт дороги, проезд для частного транспорта закрыт, чтобы автомобили не мешали. Пройти пешком к могилам можно без затруднений», — сообщили URA.RU в администрации кладбища.

На кладбище добавили, что захоронения людей продолжаются, но на территорию пропускают ограниченное количество автомобилей из похоронных процессий. В администрации попросили отнестись с пониманием и подождать окончания работ.

На кладбище не пускают частные автомобили
На кладбище не пускают частные автомобили
Проезд закрыт до окончания дорожных работ
Проезд закрыт до окончания дорожных работ

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В Челябинске закрыли для проезда частного транспорта кладбище Сухомесово. Об этом URA.RU рассказали местные жители. В администрации кладбища URA.RU информацию подтвердили, сообщив о ремонте дорог. «На кладбище Сухомесово с октября ведется ремонт дороги, проезд для частного транспорта закрыт, чтобы автомобили не мешали. Пройти пешком к могилам можно без затруднений», — сообщили URA.RU в администрации кладбища. На кладбище добавили, что захоронения людей продолжаются, но на территорию пропускают ограниченное количество автомобилей из похоронных процессий. В администрации попросили отнестись с пониманием и подождать окончания работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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