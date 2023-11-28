В Челябинске закрыли для проезда частного транспорта кладбище Сухомесово. Об этом URA.RU рассказали местные жители. В администрации кладбища URA.RU информацию подтвердили, сообщив о ремонте дорог.
«На кладбище Сухомесово с октября ведется ремонт дороги, проезд для частного транспорта закрыт, чтобы автомобили не мешали. Пройти пешком к могилам можно без затруднений», — сообщили URA.RU в администрации кладбища.
На кладбище добавили, что захоронения людей продолжаются, но на территорию пропускают ограниченное количество автомобилей из похоронных процессий. В администрации попросили отнестись с пониманием и подождать окончания работ.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.