НАТО лишило Украину летального оружия в 2024 году

29 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

В случае одобрения поставок летального оружия Киеву могла бы произойти эскалация конфликта на Украине Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Программа сотрудничества НАТО и Киева, запланированная на 2024 год, носит добровольный характер исполнения. Она также не предусматривает поставки на Украину летального оружия. В противном случае это может привести к разжиганию существующего конфликта между Киевом и Россией, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «В рамках этой инициативы [программы сотрудничества НАТО и Украины] должна происходить передача [Украине] только нелетальных видов военного снаряжения. <…> Это также чрезвычайно важно, потому что такой шаг мог бы повлечь за собой риск эскалации [конфликта на Украине]», — передает ТАСС слова Сийярто с совещания с коллегами из стран альянса в Брюсселе. Министр добавил, что правительство Венгрии выступило за соблюдение добровольного исполнения программы. В ходе него каждое государство, входящее в НАТО, будет решать само, нужно ли ему принимать участие в программе или нет. Ранее Южная Корея отказалась поставлять летальное оружие Киеву. Украинские власти запрашивали его в связи со спецоперацией. По словам премьер-министра страны Хан Док Су, Сеул окажет гуманитарную помощь Украине, но не военную.

Программа сотрудничества НАТО и Киева, запланированная на 2024 год, носит добровольный характер исполнения. Она также не предусматривает поставки на Украину летального оружия. В противном случае это может привести к разжиганию существующего конфликта между Киевом и Россией, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «В рамках этой инициативы [программы сотрудничества НАТО и Украины] должна происходить передача [Украине] только нелетальных видов военного снаряжения. <…> Это также чрезвычайно важно, потому что такой шаг мог бы повлечь за собой риск эскалации [конфликта на Украине]», — передает ТАСС слова Сийярто с совещания с коллегами из стран альянса в Брюсселе. Министр добавил, что правительство Венгрии выступило за соблюдение добровольного исполнения программы. В ходе него каждое государство, входящее в НАТО, будет решать само, нужно ли ему принимать участие в программе или нет. Ранее Южная Корея отказалась поставлять летальное оружие Киеву. Украинские власти запрашивали его в связи со спецоперацией. По словам премьер-министра страны Хан Док Су, Сеул окажет гуманитарную помощь Украине, но не военную.