Южная Корея оценила вероятность поставок оружия Украине

Сеул отказался поставлять Киеву летальное оружие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Южная Корея не станет направлять на Украину летальное оружие. Об этом рассказал премьер-министр страны Хан Док Су.
«Думаю, что не сейчас», — ответил Хан Док Су на вопрос журналиста CNN, готова ли Южная Корея отправить летальное оружие Киеву. Он также пообещал, что Сеул окажет Украине гуманитарную помощь.
Ранее о неготовности Южной Кореи поставлять вооружение на Украину заявили в министерстве обороны страны, передает «Федеральное агентство новостей». Киевские власти запрашивали летальное оружие у Сеула в связи со спецоперацией на Украине.
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