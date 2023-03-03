Южная Корея оценила вероятность поставок оружия Украине

Южная Корея отказалась поставлять на Украину летальное оружие
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, украинские военные, stock
Сеул отказался поставлять Киеву летальное оружие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Южная Корея не станет направлять на Украину летальное оружие. Об этом рассказал премьер-министр страны Хан Док Су.

«Думаю, что не сейчас», — ответил Хан Док Су на вопрос журналиста CNN, готова ли Южная Корея отправить летальное оружие Киеву. Он также пообещал, что Сеул окажет Украине гуманитарную помощь.

Ранее о неготовности Южной Кореи поставлять вооружение на Украину заявили в министерстве обороны страны, передает «Федеральное агентство новостей». Киевские власти запрашивали летальное оружие у Сеула в связи со спецоперацией на Украине.

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Южная Корея не станет направлять на Украину летальное оружие. Об этом рассказал премьер-министр страны Хан Док Су. «Думаю, что не сейчас», — ответил Хан Док Су на вопрос журналиста CNN, готова ли Южная Корея отправить летальное оружие Киеву. Он также пообещал, что Сеул окажет Украине гуманитарную помощь. Ранее о неготовности Южной Кореи поставлять вооружение на Украину заявили в министерстве обороны страны, передает «Федеральное агентство новостей». Киевские власти запрашивали летальное оружие у Сеула в связи со спецоперацией на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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