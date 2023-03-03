Южная Корея оценила вероятность поставок оружия Украине

Южная Корея отказалась поставлять на Украину летальное оружие

03 марта 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Сеул отказался поставлять Киеву летальное оружие Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Южная Корея не станет направлять на Украину летальное оружие. Об этом рассказал премьер-министр страны Хан Док Су. «Думаю, что не сейчас», — ответил Хан Док Су на вопрос журналиста CNN, готова ли Южная Корея отправить летальное оружие Киеву. Он также пообещал, что Сеул окажет Украине гуманитарную помощь. Ранее о неготовности Южной Кореи поставлять вооружение на Украину заявили в министерстве обороны страны, передает «Федеральное агентство новостей». Киевские власти запрашивали летальное оружие у Сеула в связи со спецоперацией на Украине.

Южная Корея не станет направлять на Украину летальное оружие. Об этом рассказал премьер-министр страны Хан Док Су. «Думаю, что не сейчас», — ответил Хан Док Су на вопрос журналиста CNN, готова ли Южная Корея отправить летальное оружие Киеву. Он также пообещал, что Сеул окажет Украине гуманитарную помощь. Ранее о неготовности Южной Кореи поставлять вооружение на Украину заявили в министерстве обороны страны, передает «Федеральное агентство новостей». Киевские власти запрашивали летальное оружие у Сеула в связи со спецоперацией на Украине.