В Свердловской области подорожали сосиски, а водка подешевела

30 ноября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Свердловскстат публикует отчет, как изменились цены на продукты за неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области за неделю с 20 по 26 ноября выросли в цене сосиски, полукопченая колбаса, огурцы, яйца. При этом подешевели водка, морковь говядина, следует из свежего отчета Свердловскстата, опубликованного на официальном сайте. «Стоимость килограмма сосисок за неделю поднялась с 520 до 530 рублей, полукопченой колбасы с 644 до 648 рублей, огурцов — со 123 до 127 рублей, яиц — с 98 до 101 рубля», — указано в отчете. Также незначительно выросли цены на свинину, детские консервы, сухую молочную смесь, мороженую рыбу, творог и ряд других позиций. Цена на водку напротив упала с 668 до 662 рублей, на морковь — с 37,65 до 35,86 рублей, на говядину — с 541,63 до 539,29 рублей. Особенно жителей Свердловской области возмутили цены на яйца. В некоторых магазинах цена на десяток яиц доходит до 155 рублей.

В Свердловской области за неделю с 20 по 26 ноября выросли в цене сосиски, полукопченая колбаса, огурцы, яйца. При этом подешевели водка, морковь говядина, следует из свежего отчета Свердловскстата, опубликованного на официальном сайте. «Стоимость килограмма сосисок за неделю поднялась с 520 до 530 рублей, полукопченой колбасы с 644 до 648 рублей, огурцов — со 123 до 127 рублей, яиц — с 98 до 101 рубля», — указано в отчете. Также незначительно выросли цены на свинину, детские консервы, сухую молочную смесь, мороженую рыбу, творог и ряд других позиций. Цена на водку напротив упала с 668 до 662 рублей, на морковь — с 37,65 до 35,86 рублей, на говядину — с 541,63 до 539,29 рублей. Особенно жителей Свердловской области возмутили цены на яйца. В некоторых магазинах цена на десяток яиц доходит до 155 рублей.