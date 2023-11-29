Свердловчане жалуются на резкое удорожание яиц. Фото

29 ноября 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Купить десяток яиц дешевле ста рублей проблематично Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области обсуждают повышение цен на яйца — в некоторых магазинах они подскочили до 155 рублей. В соцсетях горожане выражают негодование по этому поводу. «Цены космос. Без своего хозяйства не прожить», — пишет подписчица telegram-канала «Инцидент — Нижний Тагил». «Цены на яйца поднялись вслед за повышением цен на мясо. Это все белок», — объясняет ей другой пользователь. «Что вообще происходит с курицей?! Она почти в одной цене со свининой!» — негодует третий. На фотографиях, опубликованных в telegram-канале, стоимость яиц за 10 штук на прилавках в магазинах Нижнего Тагила составляет от 114 до 129 рублей. Читатели URA.RU из Екатеринбурга сообщают, что в некоторых магазинах видели яйца за 155 рублей. Самые низкие цены — у птицефабрики «Свердловской». Десяток яиц стоит 79,99 рубля. Как пояснили URA.RU в руководстве одной из торговых сетей, такая низкая цена обусловлена минимальной наценкой. Цена на десяток яиц выросла в среднем на 30-50 рублей Фото: telegram-канал «Инцидент — Нижний Тагил»

В Свердловской области обсуждают повышение цен на яйца — в некоторых магазинах они подскочили до 155 рублей. В соцсетях горожане выражают негодование по этому поводу. «Цены космос. Без своего хозяйства не прожить», — пишет подписчица telegram-канала «Инцидент — Нижний Тагил». «Цены на яйца поднялись вслед за повышением цен на мясо. Это все белок», — объясняет ей другой пользователь. «Что вообще происходит с курицей?! Она почти в одной цене со свининой!» — негодует третий. На фотографиях, опубликованных в telegram-канале, стоимость яиц за 10 штук на прилавках в магазинах Нижнего Тагила составляет от 114 до 129 рублей. Читатели URA.RU из Екатеринбурга сообщают, что в некоторых магазинах видели яйца за 155 рублей. Самые низкие цены — у птицефабрики «Свердловской». Десяток яиц стоит 79,99 рубля. Как пояснили URA.RU в руководстве одной из торговых сетей, такая низкая цена обусловлена минимальной наценкой.