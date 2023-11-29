Свердловчане жалуются на резкое удорожание яиц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продуктовый магазин. Курган, яйца
Купить десяток яиц дешевле ста рублей проблематично Фото:

В Свердловской области обсуждают повышение цен на яйца — в некоторых магазинах они подскочили до 155 рублей. В соцсетях горожане выражают негодование по этому поводу.

«Цены космос. Без своего хозяйства не прожить», — пишет подписчица telegram-канала «Инцидент — Нижний Тагил». «Цены на яйца поднялись вслед за повышением цен на мясо. Это все белок», — объясняет ей другой пользователь. «Что вообще происходит с курицей?! Она почти в одной цене со свининой!» — негодует третий.

На фотографиях, опубликованных в telegram-канале, стоимость яиц за 10 штук на прилавках в магазинах Нижнего Тагила составляет от 114 до 129 рублей. Читатели URA.RU из Екатеринбурга сообщают, что в некоторых магазинах видели яйца за 155 рублей. Самые низкие цены — у птицефабрики «Свердловской». Десяток яиц стоит 79,99 рубля. Как пояснили URA.RU в руководстве одной из торговых сетей, такая низкая цена обусловлена минимальной наценкой.

Цена на десяток яиц выросла в среднем на 30-50 рублей
Цена на десяток яиц выросла в среднем на 30-50 рублей
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области обсуждают повышение цен на яйца — в некоторых магазинах они подскочили до 155 рублей. В соцсетях горожане выражают негодование по этому поводу. «Цены космос. Без своего хозяйства не прожить», — пишет подписчица telegram-канала «Инцидент — Нижний Тагил». «Цены на яйца поднялись вслед за повышением цен на мясо. Это все белок», — объясняет ей другой пользователь. «Что вообще происходит с курицей?! Она почти в одной цене со свининой!» — негодует третий. На фотографиях, опубликованных в telegram-канале, стоимость яиц за 10 штук на прилавках в магазинах Нижнего Тагила составляет от 114 до 129 рублей. Читатели URA.RU из Екатеринбурга сообщают, что в некоторых магазинах видели яйца за 155 рублей. Самые низкие цены — у птицефабрики «Свердловской». Десяток яиц стоит 79,99 рубля. Как пояснили URA.RU в руководстве одной из торговых сетей, такая низкая цена обусловлена минимальной наценкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...