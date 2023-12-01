Вторая группа палестинских беженцев приехала в Россию

В Грозный приехали 116 беженцев из сектора Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Вторая группа палестинских беженцев из сектора Газа прибыла в Грозный Чеченской республики. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«В ее составе 116 человек, в том числе 57 детей. Их разместят в детском оздоровительном лагере „Горный ключ“, который находится в селе Автуры», — сообщил корреспондент. Всего Чечня готова принять 250 человек. Первая группа беженцев, состоящая из 51 человека, приехали в регион 29 ноября.
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