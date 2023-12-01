Общество Вторая группа палестинских беженцев приехала в Россию 01 декабря 2023 в 12:27 Размер текста - 17 + В Грозный приехали 116 беженцев из сектора Газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вторая группа палестинских беженцев из сектора Газа прибыла в Грозный Чеченской республики. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «В ее составе 116 человек, в том числе 57 детей. Их разместят в детском оздоровительном лагере „Горный ключ“, который находится в селе Автуры», — сообщил корреспондент. Всего Чечня готова принять 250 человек. Первая группа беженцев, состоящая из 51 человека, приехали в регион 29 ноября. Вторая группа палестинских беженцев из сектора Газа прибыла в Грозный Чеченской республики. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «В ее составе 116 человек, в том числе 57 детей. Их разместят в детском оздоровительном лагере „Горный ключ“, который находится в селе Автуры», — сообщил корреспондент. Всего Чечня готова принять 250 человек. Первая группа беженцев, состоящая из 51 человека, приехали в регион 29 ноября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям