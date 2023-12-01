Вторая группа палестинских беженцев приехала в Россию

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Чечня. Грозный , чечня, проспект путина, грозный
В Грозный приехали 116 беженцев из сектора Газа Фото:
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Вторая группа палестинских беженцев из сектора Газа прибыла в Грозный Чеченской республики. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«В ее составе 116 человек, в том числе 57 детей. Их разместят в детском оздоровительном лагере „Горный ключ“, который находится в селе Автуры», — сообщил корреспондент. Всего Чечня готова принять 250 человек. Первая группа беженцев, состоящая из 51 человека, приехали в регион 29 ноября.

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Вторая группа палестинских беженцев из сектора Газа прибыла в Грозный Чеченской республики. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «В ее составе 116 человек, в том числе 57 детей. Их разместят в детском оздоровительном лагере „Горный ключ“, который находится в селе Автуры», — сообщил корреспондент. Всего Чечня готова принять 250 человек. Первая группа беженцев, состоящая из 51 человека, приехали в регион 29 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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