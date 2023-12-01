01 декабря 2023

Журналистка DR Кимер: ВСУ жалуются на превосходство РФ в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
Солдаты ВСУ видят превосходство армии России и впадают в пессимизм Фото:

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что российская армия превосходит их по вооружениям и оснащенности. Об этом рассказала корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер.

«Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать», — пояснила Кимер.

Кимер отметила, что боевые действия со стороны ВСУ зашли в тупик. Она обратила внимание на пессимизм украинских солдат.

Многие украинцы считают, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки. За год для Киева ситуация на поле боя изменилась не в лучшую сторону, передает «Национальная служба новостей».

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что российская армия превосходит их по вооружениям и оснащенности. Об этом рассказала корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер. «Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать», — пояснила Кимер. Кимер отметила, что боевые действия со стороны ВСУ зашли в тупик. Она обратила внимание на пессимизм украинских солдат. Многие украинцы считают, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки. За год для Киева ситуация на поле боя изменилась не в лучшую сторону, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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