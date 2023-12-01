Журналистка DR Кимер: ВСУ жалуются на превосходство РФ в зоне СВО

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что российская армия превосходит их по вооружениям и оснащенности. Об этом рассказала корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер.
«Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать», —
Кимер отметила, что боевые действия со стороны ВСУ зашли в тупик. Она обратила внимание на пессимизм украинских солдат.
Многие украинцы считают, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки. За год для Киева ситуация на поле боя изменилась не в лучшую сторону, передает «Национальная служба новостей».
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