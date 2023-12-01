Журналистка DR Кимер: ВСУ жалуются на превосходство РФ в зоне СВО

02 декабря 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ видят превосходство армии России и впадают в пессимизм Фото: Министерство обороны Великобритании Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что российская армия превосходит их по вооружениям и оснащенности. Об этом рассказала корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер. «Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать», — пояснила Кимер. Кимер отметила, что боевые действия со стороны ВСУ зашли в тупик. Она обратила внимание на пессимизм украинских солдат. Многие украинцы считают, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки. За год для Киева ситуация на поле боя изменилась не в лучшую сторону, передает «Национальная служба новостей».

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что российская армия превосходит их по вооружениям и оснащенности. Об этом рассказала корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер. «Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать», — пояснила Кимер. Кимер отметила, что боевые действия со стороны ВСУ зашли в тупик. Она обратила внимание на пессимизм украинских солдат. Многие украинцы считают, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки. За год для Киева ситуация на поле боя изменилась не в лучшую сторону, передает «Национальная служба новостей».