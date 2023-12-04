Назарбаев прислал в Кремль автобиографию с главой о Путине

Нурсултан Назарбаев посвятил Владимиру Путину главу в своей книге
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал Кремлю автобиографию с главой о президенте РФ Владимире Путине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Нурсултан прислал свою книгу, она будет передана президенту. Это авторский экземпляр», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
Книга Назарбаева называется «Моя жизнь». В ней он упоминает Россию как мощную державу, а Путина как человека, который войдет в историю. Произведение состоит из почти 700 страниц.
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