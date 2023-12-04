Назарбаев прислал в Кремль автобиографию с главой о Путине

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Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, рукопожатие, назарбаев нурсултан, путин владимир
Нурсултан Назарбаев посвятил Владимиру Путину главу в своей книге Фото:

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал Кремлю автобиографию с главой о президенте РФ Владимире Путине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нурсултан прислал свою книгу, она будет передана президенту. Это авторский экземпляр», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Книга Назарбаева называется «Моя жизнь». В ней он упоминает Россию как мощную державу, а Путина как человека, который войдет в историю. Произведение состоит из почти 700 страниц.

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал Кремлю автобиографию с главой о президенте РФ Владимире Путине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нурсултан прислал свою книгу, она будет передана президенту. Это авторский экземпляр», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Книга Назарбаева называется «Моя жизнь». В ней он упоминает Россию как мощную державу, а Путина как человека, который войдет в историю. Произведение состоит из почти 700 страниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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