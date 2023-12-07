В Курганской области отменили очное обучение в школах

08 декабря 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Школьникам в Шадринске порекомендовали отказаться от очного обучения из-за морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области из-за морозов рекомендуют родителям, чьи дети учатся в первую смену, воздержаться от очного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Из-за низкой температуры воздуха, сегодня, 8 декабря, городской отдел образования рекомендует родителям учащихся с первого по 11 классы первой смены воздержаться от очного обучения. Используйте иной формат занятий, принятый школой», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозировал аномально холодную погоду в Курганской области. Пик морозов ожидается с 7 по 12 декабря, а сами морозы продлятся до 16 декабря. Днем прогнозируется температура -23 — -27 градусов, а ночью от -33 до -37 градусов.

В Шадринске Курганской области из-за морозов рекомендуют родителям, чьи дети учатся в первую смену, воздержаться от очного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Из-за низкой температуры воздуха, сегодня, 8 декабря, городской отдел образования рекомендует родителям учащихся с первого по 11 классы первой смены воздержаться от очного обучения. Используйте иной формат занятий, принятый школой», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозировал аномально холодную погоду в Курганской области. Пик морозов ожидается с 7 по 12 декабря, а сами морозы продлятся до 16 декабря. Днем прогнозируется температура -23 — -27 градусов, а ночью от -33 до -37 градусов.