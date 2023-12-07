07 декабря 2023

В Курганской области отменили очное обучение в школах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Разное. Курган, ученики, дети, начальная школа
Школьникам в Шадринске порекомендовали отказаться от очного обучения из-за морозов Фото:

В Шадринске Курганской области из-за морозов рекомендуют родителям, чьи дети учатся в первую смену, воздержаться от очного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Из-за низкой температуры воздуха, сегодня, 8 декабря, городской отдел образования рекомендует родителям учащихся с первого по 11 классы первой смены воздержаться от очного обучения. Используйте иной формат занятий, принятый школой», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозировал аномально холодную погоду в Курганской области. Пик морозов ожидается с 7 по 12 декабря, а сами морозы продлятся до 16 декабря. Днем прогнозируется температура -23 — -27 градусов, а ночью от -33 до -37 градусов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шадринске Курганской области из-за морозов рекомендуют родителям, чьи дети учатся в первую смену, воздержаться от очного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Из-за низкой температуры воздуха, сегодня, 8 декабря, городской отдел образования рекомендует родителям учащихся с первого по 11 классы первой смены воздержаться от очного обучения. Используйте иной формат занятий, принятый школой», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозировал аномально холодную погоду в Курганской области. Пик морозов ожидается с 7 по 12 декабря, а сами морозы продлятся до 16 декабря. Днем прогнозируется температура -23 — -27 градусов, а ночью от -33 до -37 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...