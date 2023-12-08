Текслеру предложили провести в Челябинске фестиваль детей-инвалидов по слуху

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Заседании Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Всероссийский фестиваль детей-инвалидов по слуху «Утренняя звезда» Текслер проведет в 2026 году Фото:

Челябинскому губернатору предложили провести в 2026 году всероссийский фестиваль творчества детей-инвалидов по слуху «Утренняя звезда», мероприятие будет посвящено 100-летию Всероссийского общества глухих. Алексей Текслер предложение о проведении фестиваля поддержал, сообщили 8 декабря в пресс-службе правительства региона.

«Я, безусловно, поддерживаю и благодарю за такое предложение, тем более мы говорили о том, что у нас есть хорошие наработки, хороший опыт. Собственно, будем продолжать работу и начнем подготовку», — поделился губернатор.

8 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителями «Всероссийского общества глухих», в которой приняли участие президент челябинского регионального отделения Станислав Иванов и председатель челябинского регионального отделения Евгений Безруков. Открывая встречу, губернатор поздравил организацию с 95-летним с юбилеем, отметив важность деятельности общества и высокие достижения.

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Челябинскому губернатору предложили провести в 2026 году всероссийский фестиваль творчества детей-инвалидов по слуху «Утренняя звезда», мероприятие будет посвящено 100-летию Всероссийского общества глухих. Алексей Текслер предложение о проведении фестиваля поддержал, сообщили 8 декабря в пресс-службе правительства региона. «Я, безусловно, поддерживаю и благодарю за такое предложение, тем более мы говорили о том, что у нас есть хорошие наработки, хороший опыт. Собственно, будем продолжать работу и начнем подготовку», — поделился губернатор. 8 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителями «Всероссийского общества глухих», в которой приняли участие президент челябинского регионального отделения Станислав Иванов и председатель челябинского регионального отделения Евгений Безруков. Открывая встречу, губернатор поздравил организацию с 95-летним с юбилеем, отметив важность деятельности общества и высокие достижения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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