Офицер ВСУ Грин: Киеву придется сдать несколько позиций в зоне СВО

10 декабря 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

ВСУ придется отступать из-за плохой тенденции, заявил офицер Арти Грин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киеву придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся «плохой тенденции». Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Арти Грин. «Есть подозрение, что если у нас так мало сил и средств, а у России их достаточно, и они наступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца и на левом берегу Оскола, чтобы минимизировать свои потери. Тенденция действительно плохая», — заявил Грин в интервью политическому обозревателю, опубликованном на его youtube-канале. Офицер подытожил, что при такой динамике «ВСУ придется обороняться все дальше и дальше на запад». Вероятно, Украина не сможет организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года, пишет RT. Кампания Киева, направленная на «отбрасывание российских войск», завершилась небольшими изменениями на фронте. Сейчас ВСУ, по информации издания, готовятся к длительному наступлению российских сил, а западные дипломаты и военные стратеги говорят, что «истощенной Украине нужно время для восстановления».

Киеву придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся «плохой тенденции». Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Арти Грин. «Есть подозрение, что если у нас так мало сил и средств, а у России их достаточно, и они наступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца и на левом берегу Оскола, чтобы минимизировать свои потери. Тенденция действительно плохая», — заявил Грин в интервью политическому обозревателю, опубликованном на его youtube-канале. Офицер подытожил, что при такой динамике «ВСУ придется обороняться все дальше и дальше на запад». Вероятно, Украина не сможет организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года, пишет RT. Кампания Киева, направленная на «отбрасывание российских войск», завершилась небольшими изменениями на фронте. Сейчас ВСУ, по информации издания, готовятся к длительному наступлению российских сил, а западные дипломаты и военные стратеги говорят, что «истощенной Украине нужно время для восстановления».