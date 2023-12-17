Врачи два года не могут поставить диагноз жительнице ЯНАО

18 декабря 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске пациентка не может добить от врачей точного диагноза Фото: Екатерина Сычкова В центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) медицинские специалисты не могут определить заболевание горожанки. Женщина поделилась в соцсети, что мучается с болью больше двух лет, однако должной медпомощи не получает. «Более двух лет у меня проблемы с органами, в том числе с почками. Положили на обследование в терапию. Не проведя основных обследований, дежурный врач назначает консультацию психиатра. Причина моих болей не была установлена, диагноз не выставлен, лечения нет. На консультациях врачи обычно ссылаются на мое ревматологическое заболевание и последствия. При этом врачи не видят никакой патологии. Стационарный терапевт и заведующий терапией после осмотров в четверг и в пятницу до сих пор не ознакомили с заключениями узких специалистов и их рекомендациями», — написала Виктория Токарева в сообществе «Злой Ноябрянин» в соцсети «Вконтакте». Жительница города рассказала, что обращалась за помощью в частные клиники, однако сейчас она не имеет финансовой возможности продолжить там обследование. «Все мои основные диагнозы выставлены за пределами округа. Сейчас не могу добиться, чтобы по данному состоянию меня направили за пределы округа на обследование. Я на инвалидности, не работаю. К сожалению, за свой счет не имею возможности поехать на обследование», — поделилась она. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что ситуацию контролируют специалисты ведомства. «В настоящий момент врачи проводят комплексное обследование. Если потребуется, направим пациента в федеральный центр за пределы округа», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о задержке поставки препарата для химиотерапии в окружной клинической больнице Салехарда (ЯНАО). Из-за его отсутствия онкобольная жительница Лабытнанги не может получить лечение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В центральной городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) медицинские специалисты не могут определить заболевание горожанки. Женщина поделилась в соцсети, что мучается с болью больше двух лет, однако должной медпомощи не получает. «Более двух лет у меня проблемы с органами, в том числе с почками. Положили на обследование в терапию. Не проведя основных обследований, дежурный врач назначает консультацию психиатра. Причина моих болей не была установлена, диагноз не выставлен, лечения нет. На консультациях врачи обычно ссылаются на мое ревматологическое заболевание и последствия. При этом врачи не видят никакой патологии. Стационарный терапевт и заведующий терапией после осмотров в четверг и в пятницу до сих пор не ознакомили с заключениями узких специалистов и их рекомендациями», — написала Виктория Токарева в сообществе «Злой Ноябрянин» в соцсети «Вконтакте». Жительница города рассказала, что обращалась за помощью в частные клиники, однако сейчас она не имеет финансовой возможности продолжить там обследование. «Все мои основные диагнозы выставлены за пределами округа. Сейчас не могу добиться, чтобы по данному состоянию меня направили за пределы округа на обследование. Я на инвалидности, не работаю. К сожалению, за свой счет не имею возможности поехать на обследование», — поделилась она. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что ситуацию контролируют специалисты ведомства. «В настоящий момент врачи проводят комплексное обследование. Если потребуется, направим пациента в федеральный центр за пределы округа», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о задержке поставки препарата для химиотерапии в окружной клинической больнице Салехарда (ЯНАО). Из-за его отсутствия онкобольная жительница Лабытнанги не может получить лечение.