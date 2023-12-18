Челябинским медикам продлят соцвыплаты на 2024 год

18 декабря 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Медикам продолжат оказывать социальную поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медицинским работникам Челябинской области продлят на 2024 год специальные социальные выплаты. Соответствующий законопроект, предложенный губернатором Алексеем Текслером, поступил в заксобрание региона и будет рассмотрен 21 декабря. «Принять закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Челябинской области «О специальной социальной выплате медицинским работникам». Направить указанный закон губернатору для подписания и опубликования», — говорится в проекте решения заксобрания. Суть изменений в продлении действия закона на 2024 год. В рамках закона медработники всех категорий — санитарки, медсестры, фельдшеры, врачи и так далее — получают дополнительные выплаты из областного бюджета. В зависимости от должности, суммы выплат составляют от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в месяц. Закон о дополнительных социальных выплатах медработникам региона был принят в начале 2023 года. Соцвыплаты были призваны частично компенсировать «ковидные» выплаты, которые медики получали в связи с пандемией коронавируса, и лишились с окончанием пандемии.

Медицинским работникам Челябинской области продлят на 2024 год специальные социальные выплаты. Соответствующий законопроект, предложенный губернатором Алексеем Текслером, поступил в заксобрание региона и будет рассмотрен 21 декабря. «Принять закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Челябинской области «О специальной социальной выплате медицинским работникам». Направить указанный закон губернатору для подписания и опубликования», — говорится в проекте решения заксобрания. Суть изменений в продлении действия закона на 2024 год. В рамках закона медработники всех категорий — санитарки, медсестры, фельдшеры, врачи и так далее — получают дополнительные выплаты из областного бюджета. В зависимости от должности, суммы выплат составляют от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в месяц. Закон о дополнительных социальных выплатах медработникам региона был принят в начале 2023 года. Соцвыплаты были призваны частично компенсировать «ковидные» выплаты, которые медики получали в связи с пандемией коронавируса, и лишились с окончанием пандемии.